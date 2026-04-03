شاهد.. الوكرة يحقق فوزا عريضا وصراع المراكز يحتدم في الدوري القطري

فاز فريق الوكرة على مضيفه قطر 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة العشرين من منافسات الدوري القطري لكرة القدم (دوري نجوم بنك الدوحة)، والتي شهدت أيضا فوز العربي على الشحانية 2-0، وتعادل الأهلي مع السيلية 2-2.

الوكرة يحسمها مبكرًا

وأنهى الوكرة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها يوسف عبد الرزاق وعيسى العيدوني ورضوان بركان في الدقائق 5 و29 و43.

وفي الشوط الثاني، أهدر فايز سليماني ركلة جزاء لقطر في الدقيقة 59، ليسجل فريق الوكرة الهدف الرابع بعدها بدقيقة واحدة عن طريق أيمن زوحزوح.

وفي الدقيقة 85 سجل أحمد الراوي هدف حفظ ماء الوجه لفريق قطر.

ورفع الوكرة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد قطر عند 28 نقطة في المركز السادس.

العربي يواصل التقدم

وفي المباراة الثانية، فاز العربي على الشحانية بهدفين نظيفين سجلهما بابلو سارابيا وكارل إيكامبي في الدقيقتين 75 والعاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع العربي رصيده على 31 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الشحانية عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر الأخير.

"ريمونتادا" السيلية أمام الأهلي

وفي المباراة الثالثة، تعادل الأهلي مع السيلية 2-2. وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إدريس فتوحي وميشيل فلاب في الدقيقتين التاسعة و13.

وفي الشوط الثاني، سجل السيلية هدفي التعادل عن طريق ديوجو أمارو وويليام تروست إيكونج في الدقيقتين 54 و80.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد السيلية عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.