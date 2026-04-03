الاتحاد الإنجليزي يحذر من "تداعيات سلبية" قد تطال المنتخب

حذر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من أن ازدحام المباريات يهدد بالإضرار بفرص إنجلترا المستقبلية في كأس العالم ويقلل من قيمة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتسبب توسيع مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وإطلاق بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا إلى زيادة الضغط على صفوة اللاعبين المحترفين.

إلغاء مباريات

وألغى الاتحاد الإنجليزي بالفعل مباريات الإعادة في بطولة كأس إنجلترا، والتي كانت تقام في حال انتهاء أي مباراة بالتعادل في محاولة لتخفيف الضغط على جدول المباريات، ولكنه أقر بوجود خطر انخفاض قيمة البطولات المحلية بشكل أكبر نتيجة إضافة مسابقات دولية إضافية للأندية.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في تقريره السنوي لموسم 2024 / 2025، الذي تم نشره اليوم الخميس: "يتمثل أحد التحديات الكبيرة في كل موسم في تحقيق التوازن بين تطوير جدول البطولات العالمية وضرورة حماية سلامة اللاعبين".

وأضاف التقرير، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "تزداد هذه المهمة تعقيدا بسبب طموحات ملاك البطولات لتوسيع فعالياتهم ضمن جدول مزدحم أصلا".

وتابع: "المناقشات الجارية بشأن التغييرات الهيكلية المستقبلية للعبة، مثل استحداث بطولات جديدة (مثل كأس العالم للأندية)، تفاقم هذا التحدي".

وأوضح التقرير "هذه التغييرات ربما تقلل بشكل كبير من فترة الراحة المتاحة للاعبي الصفوة المحترفين، مما يؤثر على تعافيهم وصحتهم العامة".

وشدد "بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال المزيد من المسابقات العالمية يهدد بتقليل قيمة البطولات المحلية التقليدية، مثل كأس الاتحاد الإنجليزي، وقد يؤثر على أداء منتخباتنا الوطنية نتيجة لزيادة إرهاق اللاعبين وتقليص وقت تدريب المنتخبات. هذه العوامل ربما تكون لها تداعيات مالية علينا".

حماية مصالح للاعبين

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه "سيواصل مراقبة هذه التغييرات المقترحة عن كثب"، موضحا أنه "ملتزم بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية باللعبة للترويج لحلول تحمي مصالح اللاعبين ونزاهة اللعبة.

وعلى عكس الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لما يعتبره تقصيرا في التشاور بشأن تغييرات أجندة المباريات، يتمتع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بنفوذ مباشر على مستوى يويفا وفيفا، بصفته اتحادا عضوا يتمتع بحقوق التصويت.

وأعربت مصادر سابقا عن استيائها مما تعتبره اخفاق من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في استخدام هذا النفوذ لصالح كرة القدم الإنجليزية المحلية.

وتثار مخاوف لدى مصادر في روابط الدوريات المحلية من أن فيفا، بدعم من مجموعة الأندية الأوروبية لكرة القدم، قد يقدم على تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام كل عامين بدلا من أربعة أعوام.