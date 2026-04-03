إصابة خطيرة لدراج إسباني تدخله العناية المركزة

دخل الدراج الإسباني الشاب خاومي غواردينيو في العناية المركزة بعد معاناته من إصابات خطيرة خلال حادث أثناء التدريبات، وفقا لما أعلنه فريقه كخا رورال-سيغوروس آر جي إيه اليوم الخميس.

وأوضح الفريق أن غواردينيو (23 عاما) اصطدم بمركبة يوم الثلاثاء، وتم نقله جوا إلى مستشفى في ساباديل بالقرب من برشلونة، حيث لا يزال في العناية المركزة مصابا بجروح خطيرة، ويخضع لملاحظة دقيقة.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية الرياضية، أن الدراج أصيب بجروح بالغة في الرأس، وكانت حالته حرجة، إلا أنها استقرت خلال الساعات الماضية.

وكان آخر سباق لغواردينيو هو سباق فويلتا كتالونيا الأسبوع الماضي، والذي احتل فيه المركز التاسع والعشرين.