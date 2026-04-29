حاسوب عملاق يتوقع الفائز في نزال فيوري ضد جوشوا

بات ما يُوصف بـ"نزال القرن" بين البريطانيين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا أقرب إلى الواقع، بعدما أعلن المروج إيدي هيرن عن توقيع اتفاق رسمي يمهّد لإقامة المواجهة المرتقبة في الربع الأخير من عام 2026.

ومع تثبيت الخطوط العريضة للنزال، تحوّلت الأنظار سريعًا من مسألة الترتيبات إلى عمق التوقعات الفنية والتكتيكية، في محاولة لفك شفرة مواجهة طال انتظارها، واعتُبرت لسنوات "الصدام المؤجل" بين عملاقين من أبرز أسماء الوزن الثقيل في العصر الحديث. كما اتجهت الأنظار نحو التوقعات التقنية حول من سيحسم النزال.

ووفقا لمجلة "رينغ" وقّع كلّ من فيوري وجوشوا على عقد النزال. ونشر إيدي هيرن، مروج أنتوني جوشوا، على وسائل التواصل الاجتماعي تأكيدا للنزال، قائلا: "تم التوقيع، وتم الاتفاق، وتم التسليم نزال جوشوا ضد فيوري قائم".

حاسوب عملاق يتوقع الفائز

هيمنت التكهنات حول نتيجة المواجهة المرتقبة بين العملاقين البريطانيين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا على مشهد الملاكمة العالمية لسنوات طويلة، حيث ظل الجدل قائمًا دون حسم، وسط توقعات متقاربة وانقسام واضح بين الخبراء والجماهير حول هوية المنتصر المحتمل.

لكن في إحدى المحاكاة التحليلية الدقيقة لسيناريوهات النزال، رجّحت أنظمة حاسوبية متقدمة كفة فيوري للفوز بقرار الحكام بنتيجة تقديرية تبلغ (116-112)، في سيناريو يعكس تفوقًا نسبيًا في الجولات المتوسطة والحاسمة.

واستندت هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل التقنية، في مقدمتها تفوق "ملك الغجر" في الحركة داخل الحلبة، وذكاؤه القتالي في إدارة الإيقاع، إضافة إلى قدرته على التحكم في المسافات وإرباك الخصم عبر استدراجه لارتكاب أخطاء تكتيكية قد تُكلفه الجولات الحاسمة.

جوشوا.. بين قوة اللكمات وتحديات العودة

على الجانب الآخر، لم يستبعد الحاسوب فوز أنتوني جوشوا، لكنه ربط ذلك بشروط قاسية؛ أهمها مباغتة فيوري في الجولات الأولى واستغلال قوته البدنية الهائلة لحصد النقاط مبكرا.

إعلان

وتأتي هذه المواجهة في ظروف استثنائية لجوشوا، الذي ابتعد عن الحلبات منذ ديسمبر/كانون الأول 2025 إثر حادث سير أليم أودى بحياة أفراد من فريقه، مما يضع علامات استفهام حول جاهزيته الذهنية.

وسيكون نزاله المرتقب في يوليو/تموز ضد كريستيان برينغا بمثابة الاختبار الحقيقي لاستعادة "لياقة النخبة" قبل صدام نهاية العام.