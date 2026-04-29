مولودية الجزائر يقترب من حسم لقب الدوري بعد فوزه على أولمبيك أقبو

اقترب مولودية الجزائر من حسم لقب الدوري المحلي لكرة القدم بفوزه 2-1 على أولمبيك أقبو اليوم الثلاثاء.

بهذا الانتصار، رفع "العميد" رصيده إلى 61 نقطة من 27 مباراة، ليُنهي رسميا آمال ملاحقه شبيبة الساورة (صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة)، حيث اتسع الفارق إلى 14 نقطة مع تبقي 4 مباريات فقط للساورة، مما يجعل استدراك الفارق مستحيلا حسابيا.

ومع ذلك، يظل شباب بلوزداد المنافس الوحيد نظريا على اللقب، حيث يمتلك في رصيده 38 نقطة من 22 مباراة، وتتبقى له 8 مباريات كاملة (بمجموع 24 نقطة محتملة)، وهو ما يبقي باب الاحتمالات مفتوحا ولو بنسبة ضئيلة.

ومنح زكريا نعيجي التقدم لمولودية الجزائر في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء غيرت اتجاهها واستقرت في المرمى.

وأدرك توفيق عدادي التعادل لأولمبيك أقبو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة بعدما تابع كرة مرتدة عقب سبع دقائق من نهاية الاستراحة.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، لكن ساليو بانغورا نجح في تسجيل ‌هدف الفوز لمولودية الجزائر في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبت ‌بعد ‌لمسة يد على المدافع محمد ياسر شلفاوي.