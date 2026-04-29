ليفربول يكشف تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن المهاجم المصري محمد صلاح بات قريبا من العودة للمشاركة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد أن تبين أن الإصابة العضلية التي تعرض لها ليست بالخطيرة كما كان يُخشى في البداية.

وكان صلاح قد اضطر لمغادرة أرضية الملعب خلال الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، إثر إصابة بدت في عضلات الفخذ الخلفية، ما أثار مخاوف من نهاية مبكرة لموسمه وربما إسدال الستار على مسيرته مع "الريدز" في أنفيلد، خاصة مع اقتراب رحيله المحتمل في نهاية الموسم.

وجاء في بيان ليفربول: "يؤكد نادي ليفربول أن من المتوقع أن يكون محمد صلاح جاهزا للعب مرة أخرى قبل نهاية هذا الموسم، بعد التأكد من أن الإصابة عضلية طفيفة".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026، رغم مغادرته المرتقبة للنادي هذا الصيف".

وفي تصريحات سابقة، أشار إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، إلى أن إصابة صلاح قد تحتاج إلى نحو أربعة أسابيع من التعافي، وهو ما كان سيعني غيابه حتى نهاية الموسم، غير أن النادي الإنجليزي أوضح لاحقا أن التشخيص النهائي أكد أنها مجرد إصابة عضلية طفيفة.

"الملك المصري"

وكان محمد صلاح 33/ عاما/ أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري وذلك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على مدار تسعة مواسم، حقق خلالها الفريق لقب دوري أبطال أوروبا مرة في 2019، والدوري الإنجليزي مرتان في 2020 و2025.

كما فاز صلاح بالعديد من الجوائز الفردية مثل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بخلاف جائزة الحذاء الذهبي لهداف البريميير ليج أربع مرات.

وسجل النجم المصري 12 هدفا في 39 مباراة بجميع المسابقات، منها 7 أهداف في 25 مباراة، علما بأن ليفربول يتبقى له أربع مباريات، ويحاول إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما يستعد محمد صلاح أيضا للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، حيث يلعب الفراعنة في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزلندا.