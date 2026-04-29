10 أسباب تجعل مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ الأمتع في تاريخ دوري الأبطال

عاش عشاق كرة القدم واحدة من أمتع الليالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأكثرها إثارة، بمشاهدة الموقعة الفرنسية الألمانية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ التي حبست الأنفاس طوال دقائقها التسعين وصولا إلى نهايتها.

وبعد شدّ وجذب تمكن سان جيرمان حامل اللقب من تحقيق فوز ضيّق لكنه مثير وشاق على بايرن ميونخ بنتيجة 5-4 في المباراة التي جرت على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة.

وباتت هذه القمة المشتعلة حديث مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أجمع، بسبب مجرياتها المتقلبة، والأداء السريع المصحوب بمهارات فنية عالية قدمها لاعبو الفريقين، وأفرز 9 أهداف جميلة.

ويرى موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني أن مواجهة سان جيرمان وبايرن ميونخ كانت بمثابة "عرض كروي استثنائي لا يُنسى، وكانت مليئة بالإثارة والهجمات المتبادلة التي يحلم كل عاشق لكرة القدم بمشاهدتها".

واعتبر كثيرون هذه المواجهة من أكثر المباريات متعة وإثارة في تاريخ البطولة الأوروبية العريقة على الإطلاق.

وتاليا 10 أسباب تجعل من مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الأقوى في تاريخ البطولة:

رقم قياسي: تسجيل الفريقين لـ9 أهداف جعل المباراة الأكثر غزارة تهديفية في الدور نصف النهائي بتاريخ البطولة، كما أن اهتزاز الشباك 5 مرات في شوط واحد بالمربع الذهبي يُعد رقما قياسيا غير مسبوق.

هجوم دون توقف: خاض الفريقان المباراة بأفضل تشكيل لهما تقريبا، في وقت يتمتعان فيه أيضا بذروة مستواهما الفني والبدني. وقد لعب سان جيرمان وضيفه بايرن ميونخ مباراة بكل حرية وثقة مع جرأة هجومية بلغت حد المغامرة.

خاض الفريقان المباراة بأفضل تشكيل لهما تقريبا، في وقت يتمتعان فيه أيضا بذروة مستواهما الفني والبدني. وقد لعب سان جيرمان وضيفه بايرن ميونخ مباراة بكل حرية وثقة مع جرأة هجومية بلغت حد المغامرة. عودة من بعيد: خطف العملاق البافاري الأسبقية بهدف نجمه هاري كين، وكان قريبا من تعزيز التقدم لكن أصحاب الأرض سجلوا هدفين متتالين استعادوا فيهما الأفضلية، ولم تقف الأمور عند ذلك فقد وسع الباريسيون الفارق إلى ثلاثة أهداف (5-2) غير أن الفريق البافاري لم يرمِ المنديل وقلص الفارق إلى هدف وحيد في ظرف 3 دقائق بعد أن اندفع للهجوم بـ7 لاعبين.

إيقاع لا يُصدق: كان اللعب سريعا إلى درجة أن بعض اللقطات كادت تفوت حتى على البث المباشر، في الواقع كانت مباراة مرهقة حتى على المشاهدين خلف الشاشات.

كان اللعب سريعا إلى درجة أن بعض اللقطات كادت تفوت حتى على البث المباشر، في الواقع كانت مباراة مرهقة حتى على المشاهدين خلف الشاشات. تألق مايكل أوليسي: قدم اللاعب الفرنسي عرضا مذهلا خاصة في الشوط الأول، إذ تلاعب بدفاع باريس خاصة نونو مينديش، كما سجل هدفا أكد من خلاله أنه واحد من نجوم اللعبة المنتظرين في العالم.

إبداع خفيتشا كفاراتسخيليا: لم يكن أوليسي وحده النجم في هذه الموقعة، إذ تألق الدولي الجورجي، الذي سجل هدفين مع أداء مذهل على الأطراف أبرزها هدفه الأول الذي جاء بعد مهارة فردية رائعة.

لم يكن أوليسي وحده النجم في هذه الموقعة، إذ تألق الدولي الجورجي، الذي سجل هدفين مع أداء مذهل على الأطراف أبرزها هدفه الأول الذي جاء بعد مهارة فردية رائعة. جدل تحكيمي: لم تخلُ مباراة كبيرة كهذه من الجدل التحكيمي، الذي صاحب ركلتي الجزاء اللتين احتسبهما حكم الساحة السويسري ساندرو شيرر لصالح بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على التوالي، إذ يرى خبراء أن الأولى ليست صحيحة فيما وُصفت الثانية بأنها قاسية رغم وجود لمسة يد على ألفونسو ديفيز مدافع البايرن.

كرة قدم بألعاب الفيديو: كانت المباراة مثالا على كرة قدم هجومية حديثة، سريعة وممتعة، أقرب إلى ألعاب الفيديو "البلايستيشن"، تبادل مستمر للهجمات بأسلوب مفتوح نادر في هذا المستوى.

كانت المباراة مثالا على كرة قدم هجومية حديثة، سريعة وممتعة، أقرب إلى ألعاب الفيديو "البلايستيشن"، تبادل مستمر للهجمات بأسلوب مفتوح نادر في هذا المستوى. فرص ضائعة بالجملة: رغم غزارة الأهداف إلا أن المباراة شهدت فرصا كثيرة ضائعة، أبرزها إهدار عثمان ديمبيلي وأوليسي فرصتين سهلتين بمواجهة مباشرة مع المرمى، إضافة إلى كرات ارتطمت بالقائم وتصديات حاسمة في اللحظات الأخيرة.

أجواء جماهيرية أسطورية: كان ملعب حديقة الأمراء في قمة الحماس، من التيفو الضخم إلى الأهازيج المستمرة طوال المباراة، ما أضفى أجواء استثنائية على اللقاء.

موعد مباراة الإياب بين بايرن وباريس

ولم تنته الإثارة بعد، إذ ستتجدد المواجهة بين الفريقين الأسبوع المقبل في مباراة الإياب، وذلك على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مايو/أيار 2026، وفيها يحتاج بايرن ميونخ إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل بلوغ النهائي.

أما باريس سان جيرمان فيكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

وإذا انتهت المباراة في وقتها الأصلي بتقدّم بايرن ميونخ بفارق هدف واحد، فستتجه إلى شوطين إضافيين، وعند استمرار الوضع على حاله سيُلجأ إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفريق الذي سيواجه في النهائي المنتظر المتأهلَ من نصف النهائي الثاني بين أرسنال وأتلتيكو مدريد.