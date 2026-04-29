لجنة الحكام الألمانية تحسم تطبيق "قانون فينيسيوس" بعد المونديال

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيقرر ما إذا كان سيتبنى القاعدة الجديدة، التي تسمح بطرد اللاعبين إذا قاموا بتغطية أفواههم أثناء مشادات مع المنافسين المعروفة إعلاميا باسم "قانون فينيسيوس"، بعد انتهاء منافسات كأس العالم.

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" العمل بالقاعدة أمس الثلاثاء في اجتماع في فانكوفر قبل الجمعية العمومية (كونغرس) للفيفا المقرر إقامتها غدا الخميس في مدينة فانكوفر الكندية.

ومن المقرر أن يستخدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذه القاعدة في منافسات بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، في أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال أليكس فيورهيرت المتحدث باسم لجنة الحكام في الاتحاد الألماني لكرة القدم "سيتم حسم مسألة تطبيق القاعدة من عدمه في مرحلة لاحقة بعد كأس العالم".

أعلن "إيفاب" أن تطبيق هذه القاعدة في الوقت الحالي يعود لتقدير منظمي البطولات، لكنه قد يتحول مستقبلا إلى قانون إلزامي يُعمل به بشكل رسمي في جميع المسابقات.

وقدم "فيفا" القاعدة الجديدة بعد واقعة في دوري أبطال أوروبا حدثت في فبراير/شباط الماضي، ادعى فيها فينيسيوس لاعب ريال مدريد تعرضه لإساءة عنصرية من قبل جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، الذي قام بتغطية فمه أثناء مواجهته للاعب البرازيلي.

وأكد بريستياني استخدام لفظ مسيء يحمل طابعا معاديا للمثليين، وتم إيقافه مؤخرا لمدة 6 مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على أن يتم تنفيذ 3 مباريات منها بشكل فوري، بينما تم تعليق الثلاث الأخرى.