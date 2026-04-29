إيقاف نجم تشيلسي 4 سنوات.. واللاعب يلجأ إلى "كاس"

تعرّض جناح نادي تشيلسي ميخايلو مودريك لعقوبة إيقاف لمدة أربع سنوات عن ممارسة كرة القدم، على خلفية اتهامه بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل أن يبادر لاحقًا إلى تقديم طعن رسمي ضد القرار.

وذكر موقع "ذا أتليتيك" (The Athletic) نقلًا عن مصادر مطلعة على ملف القضية، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تلقّى العقوبة القصوى بعد ثبوت مخالفة تتعلق بمواد محظورة، في حين يؤكد مودريك تمسكه الكامل ببراءته ورفضه لنتائج الاتهام.

ولم يخض مودريك أي مباراة احترافية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك قبل فترة وجيزة من تواصل الاتحاد الإنجليزي معه بشأن نتيجة غير طبيعية في عينة بول روتينية. وفي يونيو/حزيران 2025، وُجهت إليه رسميا تهمة خرق لوائح مكافحة المنشطات.

ومنذ ذلك الحين، يواصل اللاعب تدريباته بشكل فردي في مرافق نادي أوكسبريدج غير الاحترافي، بهدف الحفاظ على جاهزيته البدنية، في انتظار تحديد مصير استئنافه.

وأكد محامو اللاعب أنه تقدم بطعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، حيث أوضح بيان صادر عن المحكمة أنها تلقت الاستئناف في 25 فبراير/شباط 2026، وأن الإجراءات لا تزال في مرحلة تبادل المذكرات المكتوبة قبل تحديد جلسة الاستماع.

وتشير المعطيات إلى أن المادة التي ظهرت في العينة هي "ميلدونيوم"، وهي مادة تستخدم طبيا لعلاج أمراض القلب وتحسين تدفق الدم، لكنها أُدرجت ضمن قائمة المواد المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) منذ عام 2016، بسبب تأثيرها المحتمل على القدرة البدنية والتحمل.

ويؤكد نظام الاتحاد الإنجليزي أن قضايا المنشطات تُعامل وفق مبدأ "المسؤولية المطلقة"، أي أن وجود المادة في جسم اللاعب يُعد مخالفة بغض النظر عن النية أو العلم، وهو ما يجعل الدفاع في مثل هذه القضايا معتمدا بشكل أساسي على الملابسات المخففة للعقوبة.

إعلان

وتنص اللوائح على أن العقوبة القصوى قد تصل إلى أربع سنوات، مع إمكانية تخفيضها حسب الظروف، بينما يُحتسب ضمنها أي فترة إيقاف مؤقت سابقة.