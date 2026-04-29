كلينسمان: ألمانيا تتصرف كأنها قاضي قضاة العالم وتصرفت بشكل غير محترم

انتقد المهاجم والمدرب الألماني السابق يورغن كلينسمان، ألمانيا بسبب موجة الانتقادات الموجهة إلى أمريكا، إحدى الدول الثلاث التي تستضيف منافسات بطولة كأس العالم، وكذلك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال كلينسمان، الذي يعيش في كاليفورنيا منذ عدة سنوات، في تصريحات لمجموعة الصحف التابعة لدار "فونكه" للنشر "نميل إلى الحكم على دول أخرى رغم أننا لا نعرف الحقيقة".

وأضاف: "نتصرف كما لو كنا قاضي قضاة العالم".

وحث كلينسمان (61 عاما) الفائز بكأس العالم 1990، ألمانيا على التركيز على كرة القدم وأن تظهر الاحترام للدول المضيفة.

وانتقدت بعض الأطراف في ألمانيا المواقف المرتبطة بالحرب في إيران والسياسات الداخلية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب ارتفاع أسعار التذاكر والزيادات الكبيرة في تكاليف النقل في بعض مواقع بطولة كأس العالم، التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في أمريكا والمكسيك وكندا.

وحث كلينسمان الجماهير التي ستسافر إلى أمريكا لإلقاء نظرة مباشرة، مؤكدا أن أمريكا بلد عظيم على الرغم من كل المشاكل.

وقال: "إذا أردت أن تحصل على صورة حقيقية عن بلد ما، فعليك أن تفعل ذلك بزيارته شخصيا. إن محاولة الحكم على كل شيء من مقعدك المريح هي بالضبط ما يزعجني".

وذكر كلينسمان أنه ينبغي على المنتخب الألماني ألا يتخذ موقفا سياسيا مثلما فعل قبل أربعة أعوام، في قطر حيث التقط الفريق صورة وهم يضعون أيديهم أمام أفواههم احتجاجا على قرار الفيفا بحظر شارة القيادة التي تحمل شعار "وان لاف".

وفي إشارة منه لخروج المنتخب الألماني من دور المجموعات، قال: "عندها أدركت أن كأس العالم هذه سيكون كارثة كاملة".

وأضاف: "كان ذلك تصرفا غير محترم تماما تجاه المضيفين. آمل أن نكون قد تعلمنا الدرس"، مؤكدا أنه لا يمكن أن يصبح المرء بطلا للعالم من خلال "الحديث باستمرار عن جميع أنواع القضايا الاجتماعية والسياسية".