ريال مدريد يصحح قراراته.. عودة إندريك ورحيل المتسبب في إعارته

إندريك بقميص ليون الفرنسي يحاول المرور من حكيمي نجم سان جيرمان (الفرنسية)
Published On 29/4/2026

يعود اللاعب البرازيلي إندريك، المعار لفريق ليون الفرنسي لكرة القدم لمدة ستة أشهر، لفريق ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء إعارته في صيف 2026.

ورغم أن هناك أندية، مثل أرسنال، ترغب في ضمه، فإن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرغب في أن يعود اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما للفريق. بل إن مدرب ريال مدريد مستعد للتضحية بلاعب لإتاحة مكان لإندريك.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" (Cadena SER) أن ريال مدريد يريد بيع غونزالو غارسيا هذا الصيف، لإتاحة مكان لإندريك في قائمة الفريق.

إندريك بقميص ريال مدريد (أسوشيتد برس)

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن السعر المبدئي يبلغ 60 مليون يورو. وعلى عكس الشتاء الماضي، حين تم تفضيله على  إندريك، لن يُبقى على المهاجم الإسباني هذه المرة.

وأضافت المحطة الإذاعية الإسبانية أن ريال مدريد يسعى أيضا للتعاقد مع مدافع ولاعب وسط بارزين.

المصدر: الألمانية
