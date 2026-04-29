بالفيديو.. ترمب يقطع خطابه ليشيد بشجاعة رياضي

Britain's King Charles III presents the original bell from the H.M.S. Trump, a World War II-era submarine and inscribed "Trump 1944", as a gift to US President Donald Trump during a State Dinner in the East Room of the White House in Washington, DC, on April 28, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
ترمب أثناء مأدبة عشاء في البيت الأبيض خلال زيارة دولة قام بها ملك وملكة بريطانيا (الفرنسية)
Published On 29/4/2026

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطابه خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض ليطلب من لاعب الغولف الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي الوقوف، مشيدا بشجاعته "التي لا تقهر".

وكان ترمب يلقي كلمته خلال زيارة دولة قام بها ملك وملكة بريطانيا، وتوقف ليخاطب ماكلروي، الذي كان من بين الحضور في العشاء.

ونجح ماكلروي في الدفاع عن لقبه في بطولة الماسترز في وقت سابق من الشهر الحالي، ليصبح رابع رجل يفوز باللقب مرتين متتاليتين في أوغستا، محققا الفوز بفارق ضربة واحدة.

وقال ترمب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد ألهمت هذه الشخصية المميزة والفريدة التي نتشاركها العالم أجمع. هذه الجرأة والشجاعة التي لا تقهر، إنها حقا شجاعة لا تقهر".

وأضاف الرئيس الأمريكي "بالمناسبة، أين روري ماكلروي؟ هل يمكنك الوقوف يا روري، من فضلك؟".

وتابع"أحسنت يا روري. لقد اضطررت لقطع خطابي لأنني شاهدت ذلك الرجل يفوز ببطولة صعبة. تهانينا، أنا فخور بك جدا".

المصدر: الألمانية
