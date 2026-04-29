شاهد.. مصارع مصري يذهل العالم‬ بحركة خادعة خاطفة بنهائي بطولة أفريقيا

نشر الاتحاد الدولي للمصارعة مقطع فيديو لواحدة من أبرز اللقطات في بطولة أفريقيا للمصارعة 2026 التي استضافتها مدينة الإسكندرية في مصر، وشهدت مشاركة أكثر من 150 لاعبا تحت 17 عاما من 31 دولة، في رقم قياسي جديد للبطولة.

ووثق الفيديو لقطة حاسمة في نهائي بطولة المصارعة الرومانية، قدم خلالها المصارع المصري عبد الله حسونة أداء لافتا، بعدما نجح في تنفيذ حركة مضادة مباغتة أربكت خصمه، الذي اعتقد أن حسونة استسلم بعد النقر على البساط، قبل أن يحسم اللاعب المصري النزال لصالحه وسط دهشة الحضور.

وقال حسونة تعليقا على اللقطة: "ظن أنني استسلمت، لكنه فوجئ في النهاية بأن الجميع يهنئني بالفوز".

من جانبه، نشر الاتحاد المصري للمصارعة الفيديو، مشيدا بالأداء، واصفا ما حدث بأنه حركة استثنائية أظهرت ذكاء تكتيكيا عاليا من اللاعب الشاب.

كما حظي المقطع بتفاعل واسع على منصات التواصل، حيث تجاوز عدد مشاهداته ملايين المشاهدات، وتناقلته حسابات رياضية دولية، من بينها الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للمصارعة، الذي وصف الحركة بأنها "غير اعتيادية".

وتوالت ردود الفعل من رياضيين وخبراء في اللعبة، بينهم أبطال أولمبيون، الذين أشادوا بمهارة حسونة، مؤكدين أن ما قدمه يعكس موهبة واعدة على المستوى الدولي. وعلّق المصارع الأولمبي السابق مصطفى محمد، إلى جانب محمود سباعي وعدد كبير من الرياضيين حول العالم، من بينهم الشيشاني الحاصل على ميدالية أولمبية توربال بيسولتانوف، على الفيديو الذي تجاوز 15 مليون مشاهدة، بكلمات إشادة وتشجيع.

وفي السياق ذاته، شجعه المصارع المصري كرم جبر في تعليق له، معربا عن تفاؤله بإمكانية وصوله إلى منصات التتويج العالمية وحصد ميدالية أولمبية.

وأشار المدونون إلى أن هذه الواقعة تعكس تصاعد حضور المواهب الشابة في المصارعة المصرية، في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير القاعدة الرياضية وصقل اللاعبين في المراحل السنية المختلفة.