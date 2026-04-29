الفيفا يطرح قانون اللاعب الشاب الإلزامي في الأندية

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدخال تعديل مهم على لوائح اللعبة، يقضي بإلزام الأندية بإشراك لاعب واحد على الأقل من فئة تحت 20 أو 21 عاما، ومن أبناء النادي، على أرضية الملعب طوال زمن المباراة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن مجلسه وافق بالإجماع على إطلاق مرحلة مشاورات مع جميع الأطراف المعنية حول هذا المقترح، على أن يُعرض بشكل رسمي على مجلس فيفا خلال العام المقبل.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، فإن النقاشات بين رؤساء الاتحادات القارية الستة كانت إيجابية، وتركزت حول كيفية اعتماد هذا الإجراء لدعم تطوير المواهب الشابة.

كما ستتناول هذه المشاورات تعريف "اللاعب المحلي" ضمن هذا السياق، مع توجيه خاص نحو الاتحادات متوسطة المستوى، وليس فقط الأندية الكبرى، بهدف توسيع قاعدة مشاركة اللاعبين الشباب ومنحهم دقائق لعب منتظمة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، تنص القوانين الحالية على ألا يتجاوز عدد اللاعبين غير المحليين 17 لاعبا ضمن قائمة من 25 لاعبا، ما يتيح حتى 8 مقاعد للاعبين المصنفين كمحليين.

ولا تشمل هذه القاعدة لاعبي تحت 21 عاما، الذين يمكن إشراكهم دون إدراجهم في القائمة، كما أنها لا تفرض كيفية استخدامهم داخل المباريات.

برزت هذا الموسم أندية مثل نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد كأكثر الفرق اعتمادا على لاعبي إنجلترا تحت 21 عاما من حيث عدد الدقائق، علما أن مانشستر يونايتد حافظ على وجود لاعب محلي في قائمة مبارياته منذ 88 عاما.

في المقابل، لم تشرك أندية مثل ليدز يونايتد وبيرنلي أي لاعب من هذه الفئة خلال موسم 2025-2026.

وقد يكون لهذا المقترح تأثير مباشر على سياسات الانتقالات، إذ يُعد بيع اللاعبين المحليين مصدر ربح صاف للأندية، وهو ما تستغله بعض الفرق لتفادي خرق قواعد الربحية والاستدامة المالية.