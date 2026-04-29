الفيفا يقترب من "نصر مالي" لجميع منتخبات مونديال 2026

تقترب جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 من الحصول على إعفاء ضريبي في الولايات المتحدة، بعد محادثات أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحسب تقرير لصحيفة "ذا غارديان" (The Guardian) نُشر اليوم، فإن الفيفا بات قريبا من التوصل إلى اتفاق نهائي يمنح 48 منتخبا إعفاء ضريبيا فيدراليا، رغم احتمال استمرار خضوعها لضرائب الولايات والمدن.

وأوضح التقرير أن الفيفا حصل على تعهد يتيح للاتحادات الوطنية التقدم بطلب إعفاء ضريبي تحت بند (501 سي 3) من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي، وهو نظام مخصص للمنظمات غير الربحية.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الحصول على الإعفاء ليس مضمونا بشكل تلقائي، لكنه مرجّح في حال استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة، خاصة أن شروط هذا البند تستلزم عدم تحقيق أي مكاسب شخصية أو الانخراط في نشاط سياسي، وهي شروط تتوافق عادة مع طبيعة الاتحادات الرياضية الوطنية.

ما هو بند (501 سي 3)؟

المنظمات العاملة تحت هذا البند من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي، تعد العمود الفقري للقطاع غير الربحي في الولايات المتحدة حيث يبرز هذا التصنيف كأشهر الأنواع التسعة والعشرين للمنظمات غير الربحية نظرا لما يتمتع به من ميزات ضريبية استثنائية.

وتصنف هذه المنظمات كشركات أو صناديق ائتمان أو جمعيات غير مسجلة ومؤسسات تدار حصرا لخدمة أغراض غير ربحية تشمل تقديم المساعدات للفقراء وتقليل أعباء الحكومة ودعم المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث إضافة إلى رعاية الأغراض الدينية والعلمية والأدبية والفنية ومنع القسوة على الأطفال، وتتمتع هذه المنظمات بإعفاء كامل من ضريبة الدخل الفيدرالية على الأموال المرتبطة بمهمتها الأساسية.

كما تتيح للمتبرعين ميزة خصم قيمة تبرعاتهم من ضرائبهم الشخصية وتفتح لهم أبواب الأهلية للحصول على منح حكومية وخاصة إلى جانب الاستفادة من إعفاءات ضرائب المبيعات والعقارات في معظم الولايات.

وللحفاظ على هذه الامتيازات تلتزم المنظمات بقواعد صارمة تحظر توزيع الأرباح على الأفراد وتفرض قيودا مشددة على ممارسة الضغط السياسي للتأثير على التشريعات مع المنع البات للمشاركة في الحملات السياسية لدعم أو معارضة المرشحين وتلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب لضمان الشفافية والالتزام بالقانون.

فيما أشار تقرير "ذا غارديان" إلى أن كلا من كندا والمكسيك منحتا بالفعل إعفاءات ضريبية للمنتخبات المشاركة في البطولة، في إطار الاستعدادات التنظيمية المشتركة.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إجمالي المبالغ المالية الموزعة في مونديال الصيف المقبل إلى قرابة 900 مليون دولار، عقب مخاوف من التكاليف المتزايدة التي تتحملها المنتخبات المشاركة في النهائيات المقررة في أمريكا الشمالية.

وقال في بيان الثلاثاء إن مجموع الأموال التي ستوزع على المنتخبات الـ48 المشاركة في النهائيات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بات 871 مليون دولار، مقارنة بمبلغ أولي قدره 727 مليون دولار أُعلن عنه في ديسمبر/كانون الأول.

وتنطلق المنافسات يوم 11 يونيو/حزيران، حيث تستضيف المكسيك مباراة الافتتاح أمام جنوب إفريقيا على ملعب الأزيتيك.