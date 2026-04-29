أول تعليق لحارس الجزائر لوكا زيدان بعد خضوعه لعملية جراحية

أجرى حارس مرمى المنتخب الجزائري لكرة القدم ونادي غرناطة الإسباني لوكا زيدان، الأربعاء، عملية جراحية بعد إصابته بكسر في الفك خلال مشاركته في مباراة ألميريا بدوري الدرجة الثانية الإسبانية.

وقال نجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، عبر حسابه بإنستغرام، "العملية تمت بشكل جيد جدا، كان الأمر أكثر خوفا من الألم، سأكون قريبا جدا على أرض الملعب، شكرا للجميع على رسائل الدعم".

والثلاثاء، أعلن نادي غرناطة، أن حارس مرماه ومنتخب الجزائر لوكا زيدان، مصاب بكسر في الفك والذقن إثر اصطدام تعرض له الأحد، في المرحلة السابعة والثلاثين من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأصيب زيدان (27 عاما)، إثر اصطدام تعرض له مع المهاجم البرازيلي لألميريا تاليس هنريكي في الدقيقة 87 من المباراة التي توقفت لأربع دقائق بسبب معاناته من دوار خفيف ونزيف في الفم، قبل أن يغادر ملعب لوس كارمينيس وسط تصفيق الجماهير تاركا مكانه لزميله أندر أسترالاغا.

وجاءت الإصابة في توقيت غاية في الحساسية بالنسبة إلى المنتخب الجزائري المقبل قبل نحو شهر ونصف على المشاركة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن الوضع يبدو آمنا الآن في قدرة اللاعب على التعافي قبل البطولة.

وكانت المخاوف سادت أوساط منتخب الجزائر، خصوصا أن إصابة زيدان جاءت بعد أيام قليلة من إصابة الحارس الاحتياطي أنتوني ماندريا، مع ناديه كان الفرنسي في الكتف، والتي أجبرته أيضا على الخضوع للجراحة.

ولعب حارس المرمى لوكا زيدان، 6 مباريات رسمية مع المنتخب الجزائري الأول بعد تغييره الجنسية الرياضية، حيث شارك مع منتخبات فرنسا للشبان.

وبدأت مسيرة لوكا زيدان الدولية مع محاربي الصحراء; في أواخر عام 2025، حيث استهل مشواره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام منتخب أوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب المنتخب الجزائري نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الخامسة تواليا ويواجه في الدور الأول منتخبات الأرجنتين حامل اللقب والنمسا والأردن ضمن المجموعة العاشرة.