لماذا قاطع الوفد الإيراني لكرة القدم كونغرس الفيفا؟

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أن مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم لن يحضروا مؤتمر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في كندا، بسبب ما وصفته بأنه "تصرف غير لائق من مسؤولي الهجرة" في مطار تورونتو.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء إن ثلاثة مسؤولين في الاتحاد، هم الرئيس مهدي تاج والأمين العام هدايت مومبيني ونائبه حامد موميني، وصلوا حاملين تأشيرات للمشاركة في الاجتماع المقرر غدا الخميس، لكنهم عادوا على أول رحلة متاحة.

ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث الذي وقع في المطار ودفع الإيرانيين إلى المغادرة. إلا أنها أشارت إلى أن مسؤولي الفيفا تواصلوا مع الجانب الإيراني للتعبير عن أسفهم للحادث وأبلغوهم أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا سيرتب لقاء معهم في مقر الاتحاد الدولي.

ولم ترد وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية ومكتب رئيس الوزراء الكندي على الفور على طلب التعليق. كما اتصلت رويترز بالفيفا والاتحاد الإيراني للعبة للتعليق.

ومشاركة إيران في كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أكثر البنود حساسية من الناحية السياسية على جدول أعمال الفيفا، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في فبراير/شباط الماضي.

وتأهلت إيران لكأس العالم، لكن مخاوف أمنية وأخرى متعلقة بسفر بعثة الفريق في الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يخوض مبارياته دفعت المسؤولين في طهران إلى السعي للحصول على ضمانات وطلب ملاعب بديلة.

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم أعلن في إبريل/نيسان أنه يُجري مفاوضات مع فيفا لنقل مباريات المنتخب الإيراني في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

غير أن رئيس فيفا جياني إنفانتينو قال لوكالة فرانس برس الشهر الماضي إن إيران ستشارك في كأس العالم، وسيلعب فريقها "حيث يُفترض أن يلعب، بحسب القرعة". وكرّر رئيس فيفا هذا الموقف خلال تصريحات أدلى بها في واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، حيث من المقرر أن يخوض مبارياته في مدينتي لوس أنجلوس وسياتل، ضمن البطولة التي ستقام بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026.