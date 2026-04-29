رياضة|الأرجنتين

إحالة شقيقتي مارادونا ومحاميه إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال

حفظ

Argentine neurosurgeon Leopoldo Luque is escorted by police officers as he leaves the court hall for a trial hearing on Argentine football legend Diego Maradona's death in San Isidro, Buenos Aires province, Argentina on April 21, 2026.
منذ أسبوعين يحاكم في قضية مارادونا سبعة من العاملين في القطاع الصحي بتهمة "القتل العمد المحتمل" (الفرنسية)
Published On 29/4/2026

قضت محكمة أرجنتينية الثلاثاء بإحالة شقيقتين لأيقونة كرة القدم دييغو مارادونا ومحاميه وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحاكمة بتهمة "الإدارة الاحتيالية" للعلامة التجارية للنجم الراحل.

وأمرت محكمة في بوينوس آيرس بإحالة ماتياس مورلا، المحامي السابق لمارادونا، وشقيقتيه كلوديا وريتا مارادونا البالغتين 54 و72 عاما، إضافة إلى مساعدين سابقين وكاتبة عدل، إلى المحاكمة.

وبحسب قرار الإحالة، يشتبه في أنهم "ألحقوا ضررا بمصالح الورثة الشرعيين"، أي أبناء مارادونا، "في إطار اتفاق مسبق وتقاسم للأدوار والمهام"، عبر أصول شركة أنشأها مارادونا قبل خمس سنوات من وفاته.

ويعني هذا القرار أنه ستكون هناك محاكمة جديدة لمارادونا في الأرجنتين، إلى جانب تلك التي تعقد هذه الأيام في سان إيسيدرو (شمال بوينوس آيرس)، بشأن ظروف وفاة الأيقونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن 60 عاما، أثناء فترة علاج ما بعد الجراحة في مسكن خاص.

ومنذ أسبوعين، يحاكم في تلك القضية سبعة من العاملين في القطاع الصحي (طبيب، طبيب نفسي، اختصاصي علم نفس، وممرضون) بتهمة "القتل العمد المحتمل".

Alejandro, a volunteer, prepares a stew for neighbours in need at the yard of the childhood home of the late football star Diego Maradona, now transformed into a soup kitchen, in Villa Fiorito, Buenos Aires province, Argentina, on April 9, 2026.
توفيَ مارادونا الذي يُعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن 60 عاما (الفرنسية)

وتعد قضية "علامة مارادونا" تتويجا لإجراءات بدأت عام 2021. وكانت ابنتاه الكبريان، دالما وجيانينا، قد لجأتا إلى القضاء بعد اتهامهما مورلا وسائر المدعى عليهم بالاستيلاء على علامة والدهما التجارية وما يتبعها، والتي تقولان إنها كان ينبغي أن تعود إليهما بعد وفاة دييغو. وانضم ثلاثة أبناء آخرين إلى الشكوى.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكدت محكمة استئناف أرجنتينية توجيه الاتهام إلى الأشخاص الستة المعنيين، وقررت حجز ممتلكات لهم بقيمة ملياري بيزو (نحو 1.4 مليون دولار).

وتقدر قيمة العلامات المرتبطة بمارادونا بـ"نحو 100 مليون دولار"، وفقا لمحامي جانا، الابنة الأصغر لدييغو.

إعلان

وقال محام لإحدى بنات مارادونا لوكالة فرانس برس إن مورلا الذي أسس شركة لإدارة علامة اللاعب التجارية، أدار النشاط "لحسابه الخاص" مباشرة بعد وفاة مارادونا، قبل أن ينقل لاحقا السيطرة إلى شقيقتي اللاعب.

ويؤكد الادعاء أن أصول النجم كان يفترض أن تعود فورا إلى ورثته بعد وفاته.

 

المصدر: الفرنسية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان