تفاصيل إصابة المغربي أشرف حكيمي ومدة غيابه

أعلن نادي باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء أن مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي "ضحية إصابة في الفخذ الأيمن"، سيغيب خلال "الأسابيع المقبلة"، وبالتالي سيكون خارج حسابات مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل.

وأُصيب حكيمي في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن في الدقائق الأخيرة (88) من مباراة ذهاب نصف النهائي المثيرة مساء الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس (5-4)، لكنه اضطر إلى مواصلة اللعب حتى النهاية كون مدربه الإسباني لويس أنريكي استنفد تبديلاته الخمسة الرسمية.

وأوضح النادي الباريسي في بيان طبي أصدره مساء الأربعاء أن "أشرف حكيمي الذي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، سيبقى تحت العلاج خلال الأسابيع المقبلة".

وعندما سُئل أنريكي الثلاثاء بعد المباراة عن هذا الموضوع، لم يشأ "استباق أي شيء"، مكتفيا بالقول: "سنرى ما هي حالته" الأربعاء، فيما تحدث القائد الدولي البرازيلي ماركينيوس عن "تشنجات" بسيطة. غير أن الفحوص التي خضع لها الدولي المغربي الأربعاء خلصت في النهاية إلى وجود "إصابة" على مستوى العضلات الخلفية للفخذ.

وجاءت إصابة قائد "أسود الأطلس" والقائد الثاني لسان جرمان الذي غاب أسابيع عدة في الخريف الماضي بسبب التواء في الكاحل هدد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي استضافها على أرضه، قبل أقل من شهر ونصف من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي مباراة الإياب الأربعاء المقبل في ميونيخ، سيعوض حكيمي بلاعب الوسط وارن زائير-إيمري الذي يُرجَّح أن يسانده الدولي الإسباني فابيان رويس في وسط الملعب.

كما أُصيب حارس باريس سان جرمان لوكاس شوفالييه الذي يشغل حاليا مركز البديل خلف الروسي ماتفيي سافونوف، بإصابة في الفخذ الأيمن (تمزق)، وسيغيب هو الآخر "خلال الأسابيع المقبلة"، وفق ما أفاد به النادي.