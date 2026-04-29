أرقام قياسية غير مسبوقة في مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ

شهدت القمة الفرنسية الألمانية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا العديد من الأرقام والبيانات المذهلة.

وفي مباراة غزيرة بالأهداف، حقق سان جيرمان حامل اللقب أفضلية طفيفة بتغلّبه على العملاق البافاري 5-4 على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية العريقة.

أرقام قياسية في مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ

وبحسب صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية، فإن هذه المباراة هي الثانية التي تشهد أكبر عدد من الأهداف في مرحلة خروج المغلوب من دوري الأبطال بالقرن الحادي والعشرين، بعد مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة في ربع نهائي نسخة 2019-2020، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة تاريخية استقرت عند 8-2.

وللمرة الأولى في هذه البطولة، تشهد مباراة في نصف النهائي تسجيل 5 أهداف في شوط واحد (3-2 لباريس)، وبات العملاق الباريسي أول فريق يسجل 3 أهداف في الشوط الأول في المربع الذهبي منذ ريال مدريد موسم 2013-2014، الذي هزّ شباك بايرن ميونخ أيضا 3 مرات (3-0 عند الاستراحة، 4-0 في النهاية).

وأشارت "ليكيب" إلى أنه منذ إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض في موسم 2021-2022، تأهل 76% من الفرق التي فازت بمباراة الذهاب في مواجهات إقصائية أوروبية كبرى.

وبعد تسجيله 7 أهداف في مرمى باير ليفركوزن، و5 في توتنهام هوتسبير ومثلها في تشلسي وبايرن ميونخ، يكون سان جيرمان قد أحرز 5 أهداف على الأقل في 4 مباريات من دوري الأبطال هذا الموسم.

وعادل العملاق الباريسي الرقم القياسي الذي حققه ليفربول في موسم 2017-2018. ولم يتفوق أي فريق على هذا الرقم في تاريخ البطولة.

في المقابل، لم يستقبل بايرن ميونخ 5 أهداف في مباراة واحدة في المنافسات الأوروبية منذ 31 عاما، وكانت آخر مرة يحدث فيها ذلك يوم 19 أبريل/نيسان عام 1995 في إياب نصف نهائي البطولة ذاتها، عندما خسر من أياكس أمستردام 2-5.

ديمبيلي يرفع حصيلته التهديفية

وعلى صعيد اللاعبين، رفع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان حصيلته من المساهمات التهديفية في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال مع بي إس جي إلى 18 (سجل 11 وصنع 7 منذ انضمامه إلى الفريق صيف عام 2023)، وهو أعلى رقم في تاريخ النادي الباريسي.

أما مواطنه مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ، فقد أصبح أول لاعب في الدوريات الكبرى هذا الموسم يصل إلى 20 هدفا و20 تمريرة حاسمة، علما بأنه أحرز الهدف الثاني للعملاق البافاري.

ووصفت شبكة "آر إم سي سبورت" (RMC Sport) الفرنسية مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بأنها "أسطورية"، مضيفة أنها كانت "ممتعة" وتميزت "بمستوى فني عال، وبمستوى لعب نادر من كلا الجانبين".

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مايو/أيار 2026 على ملعب أليانز أرينا في موقعة الإياب.