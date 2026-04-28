يويفا يلوح بعقوبات على إيطاليا ويحذر من التدخل السياسي في اتحاد الكرة
حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من تعيين مفوض لإدارة الاتحاد الإيطالي للعبة، معتبرا أن هذه الخطوة قد تعرّض إيطاليا لفقدان حقها في استضافة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2032)، وربما تؤدي أيضا إلى استبعاد أنديتها من المشاركات القارية، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية، الثلاثاء.
يويفا يلوح بعقوبات على إيطاليا
وشدد "يويفا" على ضرورة عدم وجود أي تدخل سياسي في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المقررة في 22 يونيو/حزيران المقبل.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب اندلاع فضيحة تحكيمية جديدة في إيطاليا، بعد أسابيع من استقالة رئيس الاتحاد غابرييل غرافينا، على خلفية خروج المنتخب الإيطالي من الملحق المؤهل لكأس العالم 2026. ودفع ذلك وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، إلى طرح إجراءات استثنائية، من بينها تعيين مفوض خارجي لإدارة الاتحاد.
وبحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" (Corriere della Sera) الإيطالية، فإن هذا السيناريو يثير قلقا كبيرا لدى "يويفا"، الذي حذر من أن أي تدخل سياسي في شؤون الاتحاد الإيطالي قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، تشمل سحب حق استضافة "يورو 2032″، إلى جانب احتمال استبعاد الأندية الإيطالية من البطولات الأوروبية.
ويعني تعيين مفوض من قبل اللجنة الأولمبية الإيطالية وضع الاتحاد فعليا تحت إدارة مباشرة، وهو ما يسعى "يويفا" لتفاديه.
وأشار التقرير إلى أن رئيس رابطة الدوري الإيطالي، إيزيو ماريا سيمونيلي، ناقش القضية مع رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين.
ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن، فإن موقف الاتحاد الأوروبي يبدو واضحا، وقد يترتب عليه تداعيات كبيرة إذا جرى المضي قدما في تعيين مفوض بدلا من انتخاب رئيس جديد.