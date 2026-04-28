ريال مدريد يعلن غياب نجمه البرازيلي عن مونديال 2026

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو سيغيب عن كأس العالم عقب خضوعه لجراحة لعلاج تمزق في عضلات الفخذ الخلفية، مما يشكل ضربة قوية للنادي ومنتخب البرازيل قبل أقل من 50 يوما على انطلاق البطولة في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وقال ريال مدريد في بيان عبر منصة "إكس": "خضع لاعبنا إيدر ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى. وأجرى الجراحة الدكتور لاسي ليمباينن تحت إشراف الطاقم الطبي لريال مدريد. سيبدأ ميليتاو برنامج إعادة التأهيل في الأيام المقبلة".

وشعر ميليتاو بألم قبل نهاية الشوط الأول بقليل خلال فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس يوم الثلاثاء الماضي، وأشار على الفور إلى رغبته في الاستبدال.

وكان يُعتقد في البداية أن اللاعب البرازيلي (28 عاما) سيتمكن من التعافي في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم، لكن المزيد من الفحوصات أظهرت تجدد إصابته التي تعرض لها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعانى ميليتاو من إصابتين خطيرتين في الركبة خلال السنوات القليلة الماضية.