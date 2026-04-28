بيريز يريد عودة مدرب "الصدامات الكبرى" لقيادة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية مقربة من "ذا أتلتيك" أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يفضّل التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي منصب المدير الفني، خلفًا للإسباني ألفارو أربيلوا.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار اختيار المدرب الجديد يقوده بيريز بشكل مباشر، خلافًا لما حدث عند تعيين ألونسو، حين لعب المدير العام خوسيه أنخيل سانشيز دورًا رئيسيًا في العملية، قبل أن يحظى بموافقة رئيس النادي.

ويسعى بيريز إلى إعادة بناء مشروع الفريق، بعد موسمين متتاليين دون تحقيق ألقاب كبرى، مثل الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الملك.

ويحظى مورينيو، الذي سبق له تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، بدعم رئيس النادي للعودة مجددًا إلى ملعب سانتياغو برنابيو، حيث حقق خلال ولايته الأولى 3 ألقاب، أبرزها الدوري الإسباني موسم 2011-2012 برصيد قياسي من النقاط.

غير أن عودته المحتملة لا تحظى بإجماع داخل النادي، إذ لا تزال بعض الأصوات تعارض الفكرة، خاصة بسبب الجدل الذي أثاره خلال فترته السابقة، بما في ذلك خلافاته مع قائد الفريق آنذاك إيكر كاسياس.

كما تعرض مورينيو لانتقادات هذا الموسم، بعد تصريحاته بشأن حادثة تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور لإساءات خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا، إذ اعتبر أن اللاعب ربما أسهم في تأجيج الموقف، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

ويرتبط مورينيو حاليًا بعقد مع نادي بنفيكا حتى يونيو/حزيران 2027، مع وجود شرط جزائي يتيح فسخ العقد مقابل نحو 3 ملايين يورو خلال فترة محددة بعد نهاية الموسم.

وتأتي هذه التطورات في سياق توجه إدارة ريال مدريد في السنوات الأخيرة إلى إعادة مدربين سبق لهم العمل مع الفريق، كما حدث مع زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي.

كما طُرحت أسماء أخرى داخل النادي، من بينها مدرب منتخب الولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو، ومدرب فرنسا ديدييه ديشان، إضافة إلى الألماني يورغن كلوب، الذي يشغل حاليًا منصبًا إداريًا في مجموعة "ريد بول".

وكان أربيلوا المدرب الحالي لريال مدريد قد تولى تدريب الفريق في يناير/كانون الثاني الماضي خلفًا للمدرب المُقال تشابي ألونسو، إلا أنه مرشح للرحيل مع نهاية الموسم الحالي، في ظل تراجع نتائج الفريق.