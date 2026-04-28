منير الحدادي: المغرب يمكنه الوصول لنهائي كأس العالم والفوز باللقب

أكد الدولي المغربي السابق منير الحدادي، لاعب فريق الاستقلال الإيراني، أن المنتخب المغربي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب القادرين على تحقيق إنجازات كبيرة في كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف.

ونقل موقع (البطولة) المغربي تصريحات الحدادي لشبكة (دازن)، حيث قال: "المنتخب المغربي يتوفر على العديد من اللاعبين الشباب الذين هم جيدون جدا، لديهم موهبة كبيرة، وهذا أصبح واضحا الآن".

وأضاف: "أعتقد أن المنتخب المغربي يملك تركيبة قوية للغاية، لاعبون ممتازون، وكما رأينا في السابق فقد قدموا أداء جيدا، ربما لم يحالفهم الحظ في بعض اللحظات، لكنهم وصلوا إلى أبعد نقطة".

وواصل الحدادي حديثه مشيدا بطموحات منتخب المغرب، حيث قال: "أرى أن لديهم فريقا قويا، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، يمكنهم الوصول إلى نهائي كأس العالم وحتى التتويج باللقب".

وردا على سؤال حول نهائي محتمل يجمع بين إسبانيا والمغرب، وكيف سيكون موقفه، خاصة أنه يحمل جنسية البلدين، أجاب الحدادي مبتسما: "أتمنى الفوز للأفضل".

يشار إلى أن منتخب المغرب، الذي كان أول فريق عربي وأفريقي يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم وذلك في النسخة الماضية في قطر عام 2022، يتواجد في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في المونديال برفقة منتخبات البرازيل وإسكتلندا وهايتي.