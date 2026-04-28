منتخب مصر يواجه البرازيل وروسيا استعدادا لكأس العالم 2026
توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق بإقامة مباراة ودية بين المنتخب الوطني الأول ونظيره الروسي في 28 مايو/أيار المقبل في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء "في إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن لتوفير برنامج إعداد قوي ومميز لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026، أنهت الشركة المتحدة للرياضة الاتفاق على إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر أمام روسيا يوم 28 مايو/أيار المقبل".
وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب إن مباراة روسيا ستقام في ملعب العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المنتظر أن تتجه بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة في 30 مايو/أيار على أن يخوض الفريق مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل في السادس من يونيو/حزيران في ولاية أوهايو الأمريكية.
وتبدأ مصر مبارياتها في البطولة بمواجهة بلجيكا في 15 يونيو/حزيران ضمن المجموعة السابعة قبل لقاء نيوزيلندا على أن تختتم مبارياتها بدور المجموعات أمام إيران في 27 من الشهر ذاته.
وتنطلق البطولة في 11 يونيو/حزيران وتستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبلين.