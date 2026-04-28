فيفا يستبعد حكما من كأس العالم بتهمة "مشينة"

ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أقصى حكما من إدارة مباريات كأس العالم 2026، بعد اعتقاله بتهمة الاعتداء الجنسي في المملكة المتحدة.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية بريطانية، فقد ألقت شرطة العاصمة لندن القبض على الحكم (في الثلاثينيات من عمره) داخل أحد الفنادق، حيث كان يتواجد لإدارة مباراة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأعلن فيفا، يوم الثلاثاء، علمه بالادعاء الخطير، بعد أن نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تفاصيل الاعتداء المزعوم على فتى مراهق.

وأضاف في بيان أن لن ينظر في ترشيح الحكم لأي مباراة ضمن منافسات فيفا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن شرطة العاصمة في لندن أفرجت عن رجل في الثلاثينيات من عمره بكفالة.

ولم يُكشف عن هوية الحكم في التقارير، كما لم يُذكر اسم المباراة الأوروبية التي كان يُديرها لصالح يويفا.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "نحن نتابع الوضع بقلق بالغ، وسنواصل متابعة التطورات عن كثب".

وكان الفيفا قد نشر هذا الشهر قائمة تضم 52 حكما رئيسيا، و88 حكما مساعدا، و30 حكما بتقنية الفيديو المساعد (فار) تم اختيارهم لبطولة كأس العالم التي تضم 104 مباريات، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.