عضو بجهاز المنتخب المصري يكشف كواليس وموعد إعلان صلاح عن ناديه الجديد

من المقرر أن يكشف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن وجهته المقبلة "خلال أيام قليلة"، بحسب ما أفاد أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، اليوم الثلاثاء.

وأعلن النجم الدولي المصري رحيله عن ليفربول مؤخرا، بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق الأحمر، الذي انضم لصفوفه في يونيو/حزيران عام 2017 قادما من روما الإيطالي، ليصبح متاحا للانتقال مجانا في نهاية الموسم الحالي، حيث أبدت العديد من الأندية اهتماما كبيرا به.

وأفاد محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري، بأن قائد (الفراعنة) على وشك الإعلان عن وجهته المقبلة، حيث يأتي هذا بعد أن أكد صلاح رسميا الشهر الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي عبر فسخ العقد بالتراضي، على الرغم من أن عقده كان يمتد حتى عام 2027.

وبينما يبقى الدوري السعودي للمحترفين الوجهة الأرجح لصلاح، وفقا للتقارير المتداولة، فإن وكيل أعماله رامي عباس، أبقى الأمر غامضا، حيث أفاد في وقت سابق بأنه "لا أحد يعلم" أين سيلعب صلاح في الموسم المقبل، ومع ذلك، يقول مراد إن إعلانا رسميا بات وشيكا.

ونقل موقع فور فور تو (FourFourTwo) الإلكتروني عن مراد قوله: "هناك تقارير إخبارية تتحدث عن تلقي صلاح عروضا من إيطاليا وفرنسا وفرق كبيرة أخرى حول العالم، وهذا صحيح بالطبع، فهو نجم كبير وسيكون إضافة جيدة للغاية لأي فريق".

وأضاف مراد "أيا كان الفريق الذي سيختاره صلاح، فإننا سوف ندعمه، ولديه عروض من السعودية أيضا. أعتقد أنه سيعلن عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة".

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال فوز ليفربول (3-1) على ضيفه كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت الماضي، مما يهدد بإنهاء موسمه مع الفريق الأحمر مبكرا.

وكان إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري قد كشف في وقت سابق أن الإصابة سوف تتطلب أربعة أسابيع من العلاج، ما يعني غياب صلاح فعليا عن مباريات ليفربول المتبقية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النادي لم يؤكد ذلك رسميا بعد.

ويمثل رحيل صلاح هذا الصيف ضربة قوية لليفربول، فمنذ انضمامه للفريق تمكن من ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، مسجلا أكثر من 250 هدفا وحائزا على جميع الألقاب الكبرى المتاحة.