بالفيديو: اعتداء جماعي على ملاكم روسي ومدربه داخل الحلبة في تركيا.. ما القصة؟

تحول نزال على بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل التابعة لـ "المنظمة العالمية للملاكمة" (UBO) -وهي منظمة ثانوية- إلى ساحة اعتداء جماعي عنيف.

والسبت الماضي، شهدت مدينة طرابزون التركية واقعة وُصفت بأنها "ليس لها مثيل" في تاريخ رياضة الملاكمة، حيث وقعت اشتباكات عقب مواجهة جمعت بين الملاكم المحلي أميرخان كالهان (صاحب سجل 7 انتصارات وهزيمة واحدة، منها 4 بالضربة القاضية) والملاكم الروسي سيرغي غوروخوف (صاحب سجل 17 انتصارا و11 هزيمة وتعادلين، منها 12 بالضربة القاضية).

بدأت فصول الاشتباكات في الجولة الثانية، حين حقق غوروخوف فوزا بالضربة القاضية بعد أن نجح في إسقاط خصمه التركي مرتين خلال هذه الجولة.

عقب إعلان النصر، احتفل الملاكم الروسي مع فريقه في ركنهم الخاص، قبل أن يتوجه نحو ركن الخصم لتحيته والاطمئنان عليه، لكنه تعرض فجأة للدفع من قبل أحد أفراد طاقم الملاكم التركي، وفق ما أفادت به صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية.

بعد هذه الواقعة، اقتحمت الحلبة مجموعة زاد عددها على 40 شخصا، وانقضوا على غوروخوف ومدربه وانهالوا عليهما بالضرب المبرح.

وسط حالة الارتباك الشامل، ألقى المشجعون الكراسي البلاستيكية واستخدمها المتواجدون على الحلبة كأدوات للاعتداء، بحسب المصدر نفسه.

وفي بيان مفصل أصدره غوروخوف بعد ساعات من داخل أحد المستشفيات التركية، روى تفاصيل الاشتباكات قائلا: "نحن في المستشفى الآن، لقد أصيب مدربي إسماعيل في رأسه ويخضع حاليا لتصوير بالرنين المغناطيسي. كنت أنا الأقل تضررا لأن قفازات الملاكمة ساعدتني في حماية نفسي".

ووصف غوروخوف ما حدث بأنه "ضرب مبرح" أعقب انتصاره الباهر، منتقدا سلوك الجمهور الذي وصفه بـ "السيئ للغاية".

كما أكد غوروخوف أن الفريق غادر الحلبة تحت حراسة مشددة من الشرطة مباشرة إلى غرفهم في الفندق.

في المقابل، ورغم إبداء أسفه العميق إزاء الحادثة التي وقعت عقب انتهاء النزال، وجه الملاكم التركي أميرخان كالهان اللوم الحاد لطاقم غوروخوف، مشيرا إلى أن تصرفهم هو ما فجر الموقف.

وتساءل كالهان باستنكار: "ما هو الحق الذي يملكه مدرب الفريق الروسي للمجيء إلينا في تلك اللحظة؟ لقد جاء راكضا وقام بتلك الحركة".

وأضاف "في بيئة مشحونة كهذه، يمكن لشرارة واحدة أن تشعل الفتيل"، في إشارة إلى أن اقتراب المدرب الروسي من ركن الفريق المهزوم كان السبب وراء رد الفعل الجماهيري، بحسب وصفه.