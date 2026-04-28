شرط "هيوز" الغامض للتعاقد مع الهلال السعودي

ريتشارد هيوز يقف إلى جانب سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي (رويترز)
Published On 28/4/2026

ذكر تقرير إعلامي أن إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم دخلت في مفاوضات متقدمة مع ريتشارد هيوز المدير الرياضي لفريق ليفربول الإنجليزي، لتولي قيادة الإدارة الرياضية للنادي في الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر خاصة قولهم، إن المفاوضات امتدت بين الطرفين عدة أشهر، وانتهت إلى موافقة نهائية من هيوز، مع طرحه شرطا تنظيميا يقضي بالعمل حضوريا 4 أيام في الأسبوع من مقر النادي في الرياض، مقابل يوم واحد يقضيه في دبي برفقة عائلته.

ويستند هيوز في هذا الاشتراط إلى طبيعة عمل فريقه، الذي يركز على الجوانب الاستراتيجية، بدءا من تحديد الهوية الفنية للفريق، مرورا بإعداد "خطط التعاقد" لضمان توفر البدائل الجاهزة على مستوى الأجهزة الفنية واللاعبين، وصولا إلى تطوير الفئات السنية.

ويضم فريق عمل هيوز مختصين في اكتشاف المواهب، سواء على المستوى المحلي والدولي، ضمن منظومة تستهدف بناء قاعدة مستدامة من اللاعبين.

ويرى هيوز أن الوجود لمدة 4 أيام في مقر النادي كاف لتغطية هذه الجوانب، في ظل استمرار بقية أعضاء الفريق في العمل من الرياض.

وفي حين يتردد أن شرط اليوم الواحد قد يشكل نقطة خلاف تعرقل إتمام الصفقة، فإن المصادر نفت صحة ما أشيع بشأن طلب هيوز العمل عن بعد أو الاكتفاء بزيارات متقطعة لمقر النادي، مؤكدة أن المقترح يقوم على حضور فعلي منتظم في الرياض.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الأندية السعودية الأخرى، مثل الأهلي والاتحاد والنصر ونيوم والقادسية والخلود، تمتلك إدارات رياضية أجنبية مستقرة في المواسم الأخيرة، في وقت يسعى فيه الهلال لإكمال هذا الجانب قبل انطلاقة موسمه الجديد.

المصدر: الجزيرة + وكالات
إعلان