الفيفا في مرمى الانتقادات بسبب جائزة السلام الممنوحة لترمب

قال جاكسون إرفاين لاعب وسط منتخب أستراليا إن مصداقية كرة القدم كقوة للخير قد تضررت بسبب الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، متهما إياه بالاستهزاء بسياسته المتعلقة بحقوق الانسان.

وفي مقابلة مع رويترز، انتقد إرفاين قرار الفيفا بمنح جائزته الأولى للسلام للرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال قرعة كأس العالم لكرة القدم، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقديرا لما أسماه الاتحاد الدولي لكرة القدم "جهود ترمب في تعزيز السلام والوحدة حول العالم".

وشنت الولايات المتحدة، التي تشترك في استضافة البطولة مع كندا والمكسيك، هجوما عسكريا على فنزويلا بعد شهر واحد من إجراء القرعة، كما شنت مع إسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقال إرفاين لرويترز "كمنظمة، لا بد القول إن قرارات مثل التي رأيناها بمنح جائزة السلام هذه تسخر مما يحاولون فعله بميثاق حقوق الانسان، ومساعي استغلال كرة القدم كقوة دافعة عالمية للتغيير الإيجابي في العالم".

وأضاف "قرارات كهذه تبدو وكأنها تعيدنا للخلف فيما يجب أن تكون عليه كرة القدم حاليا، خاصة على أعلى المستويات حيث أصبحت اللعبة منفصلة تماما عن جوهرها الحقيقي ومعناها في مجتمعاتنا وفي العالم". ولم يقدم الفيفا أو البيت ‌الأبيض تعليقا فوريا.

وكانت جماعات حقوقية ونشطاء قد أدانو على نطاق واسع منح جائزة السلام لترمب. كما طالب الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أمس الإثنين، الفيفا بإلغاء الجائزة لتجنب التورط في السياسة.

وقالت ليز كلافينس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم يوم الاثنين، إن على الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) إلغاء جائزة السلام التي يمنحها لتجنب الانجرار إلى الأمور السياسية، مقترحة أن يترك منح مثل هذه الجوائز لمعهد نوبل في أوسلو.

إعلان

وقالت كلافينس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "نحن (الاتحاد النرويجي لكرة القدم) نريد إلغاء (جائزة السلام التي تمنحها الفيفا). لا نعتقد أن منح مثل هذه الجائزة يندرج ضمن اختصاص الفيفا، فنحن نعتقد أن معهد نوبل يقوم بهذه المهمة بشكل مستقل بالفعل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد نشر سياسته الأولى لحقوق الانسان عام 2017. ويتضمن إطار حقوق الانسان الخاص بكأس العالم 2026 بنودا تلزم المدن المضيفة بتعزيز الشمولية وحماية حرية التعبير ومنع التمييز خلال البطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

ومع ذلك، قالت جماعات حقوقية إن الفيفا بحاجة لبذل المزيد من الجهد للضغط على الولايات المتحدة لمعالجة مخاطر انتهاكات حقوق الانسان ضد الرياضيين والجماهير والعمال، في إشارة إلى حملة الترحيل والقيود الصارمة على الهجرة التي تتبعها إدارة ترمب.

ويلعب إرفاين، الذي خاض 80 مباراة دولية مع أستراليا وحمل شارة قيادة المنتخب، في سانت باولي الألماني المعروف بثقافته التقدمية.