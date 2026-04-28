الفيفا يوافق على "قانون فينيسيوس"

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى إقرار قواعد جديدة خلال كأس العالم هذا الصيف 2026، تقضي بإشهار البطاقة الحمراء في وجه أي لاعب يتعمد تغطية فمه أثناء المواجهات أو المشادات مع الخصوم.

كما تنوي الهيئة الدولية توجيه حكام البطولة لطرد أي لاعب يغادر أرضية الملعب احتجاجا على قراراتهم، في خطوة تهدف إلى فرض مزيد من الانضباط داخل المستطيل الأخضر.

وجاء هذا التوجه عقب اجتماع خاص لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الجهة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة، في مدينة فانكوفر، قبيل انعقاد كونغرس الفيفا في المدينة نفسها.

وحتى الآن، يُتوقع أن تقتصر هذه الإجراءات على كأس العالم دون غيرها من المسابقات. وسيُترك القرار النهائي لتقدير الحكم وفقا لكل حالة، على أن تشكل هذه العقوبات عامل ردع واضح، بحسب ما تأمله الفيفا.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي دعا إلى تعديل القوانين بعد حادثة فبراير/شباط الماضي، حين اتهم نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، لاعب بنفيكا، جيانلوكا بريستياني، بتوجيه عبارات عنصرية خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وكان بريستياني، الذي أخفى فمه بقميصه أثناء الواقعة، قد نفى الاتهامات، قبل أن يفرض عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة الإيقاف لست مباريات (ثلاث منها مع وقف التنفيذ)، بعد اعترافه بإطلاق عبارات ذات طابع معاد للمثليين.

وقال إنفانتينو في تصريحات سابقة: "إذا قام لاعب بتغطية فمه وقال شيئا يحمل طابعا عنصريا، فمن البديهي أن يُطرد. يجب أن يكون هناك افتراض بأنه قال ما لا ينبغي قوله، وإلا لما احتاج إلى إخفاء فمه" .

في سياق متصل، يأتي التوجه نحو طرد اللاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجا، بعد المشاهد المثيرة للجدل في نهائي كأس الأمم الأفريقية، عندما انسحب منتخب السنغال من أرض الملعب لفترة طويلة عقب احتساب ركلة جزاء متأخرة لصالح المغرب.

ورغم فوز السنغال بالمباراة، تم لاحقا إلغاء النتيجة من قبل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ومنح اللقب للمغرب، في قرار لا يزال محل طعن من الجانب السنغالي أمام محكمة التحكيم الرياضي.