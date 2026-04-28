شاهد.. هدف قاتل يمنح الإسماعيلي فوزا غائبا منذ 178 يوما بالدوري المصري

عاد فريق الإسماعيلي لطريق الانتصارات بعد غياب طويل دام 178 يوما في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز على بتروجت بنتيجة (1-0)، مساء الثلاثاء.

وأضاع الفريقان العديد من المحاولات على مدار شوطي اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام" بالعاصمة القاهرة.

وانتزع الإسماعيلي، بطل الدوري المصري ثلاث مرات آخرها في عام 2002، نقاط المباراة بهدف في توقيت قاتل سجله اللاعب البديل أنور صقر في الدقيقة 96.

بهذا الفوز، يرفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة، ليبقى في المركز الرابع عشر، في ذيل الترتيب بمجموعة تفادي الهبوط.

في المقابل، تجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن منافسات الدور الأول من الدوري المصري أقيمت بمشاركة 21 فريقا، تأهل منهم أول سبعة أندية للمنافسة على اللقب، والمراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية.

بينما اتجهت الأندية التي احتلت المراكز من الثامن إلى الحادي والعشرين لخوض صراع الهبوط، حيث ستهبط أربعة أندية للدرجة الثانية.

وتم ترحيل نقاط جميع الفرق في منافسات الدور الثاني بمجموعتي البطولة والهبوط.

وتتبقى ست جولات فقط على نهاية منافسات مجموعة الهبوط، في وقتٍ يجد فيه الإسماعيلي نفسه متأخرًا بفارق 6 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية، أول المهددين بالسقوط، وصاحب المركز 11، كما يفصله فارق 11 نقطة كاملة عن الاتحاد صاحب المركز العاشر.