لماذا اختارت إيران اسم "مجزرة ميناب" لبعثتها في مونديال 2026؟

Soccer Football - International Friendly - Iran v Nigeria - Mardan Sports Complex, Antalya, Turkey - March 27, 2026 Iran players hold school bags in memory of the victims of the girls school bombing in Minab, Iran REUTERS/Umit Bektas
لاعبو منتخب إيران يحملون شنطا مدرسية تذكيرا بـ"مجزرة ميناب" قبل مواجهة نيجيريا وديا (رويترز)
Published On 28/4/2026

أقرت اللجنة الثقافية الخاصة بكأس العالم 2026، تسمية بعثة المنتخب الإيراني باسم "ميناب 168" توثيقا للمجزرة التي استهدفت مدرسة ميناب وراح ضحيتها أكثر من 165 مدنيا معظمهم من الأطفال (الفتيات) في اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وقال التلفزيون الإيراني، إن الاجتماع بحث إلى جانب تسمية المنتخب الإيراني، إعداد حزمة ثقافية تتضمن مواد تشجيعية للجماهير، وإنتاج محتوى عبر منصات التواصل وتشكيل فريق عمل خاص بالجماهير لمواكبة فعاليات كأس العالم.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن نائب الشؤون الثقافية وتطوير الرياضة المجتمعية في وزارة الرياضة والشباب الإيرانية حسن خاني، أعلن خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أن موكب المنتخب الوطني لكرة القدم سيشارك باسم "ميناب 168".

ت اللجنة الثقافية الخاصة بكأس العالم 2026، تسمية بعثة المنتخب الإيراني باسم "ميناب 168" توثيقا للمجزرة التي استهدفت مدرسة ميناب
المنتخب الإيراني يستغل مبارياته في إيصال رسائل سياسية (الصحافة الإيرانية)

وقال خاني إن "مأساة طلاب مدرسة ميناب تمثل حزنا كبيرا ويجب إحياء ذكراهم في المحافل الرياضية والتذكير بجرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".

واعتبر المسؤول الإيراني بطولة كأس العالم "فرصة استثنائية"، داعيا إلى استثمارها بالشكل الأمثل، مؤكدا وقوف الشعب والحكومة إلى جانب المنتخب الوطني.

المصدر: الجزيرة
