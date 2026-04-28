لماذا اختارت إيران اسم "مجزرة ميناب" لبعثتها في مونديال 2026؟

أقرت اللجنة الثقافية الخاصة بكأس العالم 2026، تسمية بعثة المنتخب الإيراني باسم "ميناب 168" توثيقا للمجزرة التي استهدفت مدرسة ميناب وراح ضحيتها أكثر من 165 مدنيا معظمهم من الأطفال (الفتيات) في اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وقال التلفزيون الإيراني، إن الاجتماع بحث إلى جانب تسمية المنتخب الإيراني، إعداد حزمة ثقافية تتضمن مواد تشجيعية للجماهير، وإنتاج محتوى عبر منصات التواصل وتشكيل فريق عمل خاص بالجماهير لمواكبة فعاليات كأس العالم.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن نائب الشؤون الثقافية وتطوير الرياضة المجتمعية في وزارة الرياضة والشباب الإيرانية حسن خاني، أعلن خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أن موكب المنتخب الوطني لكرة القدم سيشارك باسم "ميناب 168".

وقال خاني إن "مأساة طلاب مدرسة ميناب تمثل حزنا كبيرا ويجب إحياء ذكراهم في المحافل الرياضية والتذكير بجرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".

واعتبر المسؤول الإيراني بطولة كأس العالم "فرصة استثنائية"، داعيا إلى استثمارها بالشكل الأمثل، مؤكدا وقوف الشعب والحكومة إلى جانب المنتخب الوطني.