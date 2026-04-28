نجم أتلتيكو مدريد يرد على تقارير انتقاله إلى برشلونة

أكد خوليان ألفاريز نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أنه يبذل قصارى جهده لتجاهل الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وارتبط اسم ألفاريز الفائز بكأس العالم عام 2022 مع منتخب الأرجنتين، بالانتقال إلى ملعب (كامب نو) هذا العام، رغم النفي المتكرر من إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد لإمكانية انتقاله، خاصة أنه مرتبط مع النادي بعقد حتى عام 2030.

اهتمام أرسنال وسان جيرمان

ولم تتوقف التقارير الواردة من برشلونة والتي تفيد بأنه هدف الفريق الكتالوني الأول لخلافة النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أبدى كل من أرسنال، منافس أتلتيكو في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وباريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامهما باللاعب، لكن برشلونة سيكون خياره الأول، وفقا لتلك التقارير.

وردا على ذلك، يعتزم أتلتيكو مضاعفة راتب ألفاريز في عقد جديد لتبديد أي شكوك بشأن مستقبله، حسبما أفاد موقع (فوتبول إسبانيا) الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل مباراة أتلتيكو مع ضيفه أرسنال، غدا الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال، سُئل ألفاريز عن هذه التكهنات المستمرة.

وقال اللاعب الأرجنتيني لصحيفة ماركا (Marca) الإسبانية "أحاول ألا أطيل التفكير في الأمر لأن هناك جديدا يظهر كل أسبوع، معلومات جديدة، ولا أهدر طاقتي عليها".

وأضاف: "بدلا من ذلك، أركز على ما نقوم به. هذا هو أهم وقت في الموسم، وأريد أن أكون في أفضل حالاتي لأساعد الفريق ونحقق إنجازات عظيمة هنا".

وأشار ألفاريز لاعب أتلتيكو: "لا يمكنني أن أوضح أو أنفي الأمور باستمرار. لا أعير اهتماما لما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها غالبا ما تتحول إلى دوامة من الأكاذيب. لهذا السبب لا أهدر طاقتي عليها، وأوفرها للأمور التي تهمني ولما يمكنني القيام به لمساعدة الفريق".

فرصة أتلتيكو لصناعة التاريخ

وفي سياق آخر، شدد ألفاريز على أنه وزملاءه في أتلتيكو سيحاولون كتابة التاريخ، خلال مواجهة الفريق ضد أرسنال بدوري الأبطال.

وأوضح ألفاريز: "نقدم موسما رائعا. إذا وصلنا إلى نهائي دوري الأبطال، سنكون قد لعبنا جميع مباريات الموسم الحالي، وهذا ما نركز عليه. نحن نقدم أداء جيدا كمجموعة، ونريد أن نصنع التاريخ بأنفسنا".

ولم يكن لدى نجم منتخب الأرجنتين رأي قاطع حول ما إذا كان اللعب على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) في لقاء الذهاب ميزة أم عيبا.

واختتم ألفاريز تصريحاته قائلا "الأهم هو تقديم مباراتين قويتين. يتم حسم هذه المباريات بالتفاصيل البسيطة. نلعب المباراة الأولى أمام جماهيرنا، ونأمل أن نستغل هذا الأمر".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب (الإمارات)، في العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء المقبل، على أن يلتقي الفائز في النهائي مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي (حامل اللقب).