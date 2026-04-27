أندية الـ100 نقطة في أوروبا.. هل يكرر برشلونة الإنجاز التاريخي؟

يواجه برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، تحديا قويا من أجل إنهاء الموسم الحالي 2025-2026 بطريقة مثالية.

ويحتاج برشلونة إلى 5 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة بغض النظر عن نتائج غريمه وملاحقه ريال مدريد، من أجل التتويج بلقب الليغا للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه والثانية على التوالي.

برشلونة يحلم بإنجاز الـ100 نقطة

لكن برشلونة لا يريد الاكتفاء بذلك، بل يخطط لإنهاء الموسم بالوصول إلى حاجز الـ100 نقطة وهو أمر يمكن تحقيقه لكن بشرط وحيد.

ويتصدر برشلونة حاليا جدول ترتيب الليغا برصيد 85 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن غريمه ريال مدريد، وإذا ما أراد "البلوغرانا" الوصول إلى 100 نقطة فعليه الفوز في جميع مبارياته الخمس المتبقية بما فيها موقعة الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد.

مباريات برشلونة المتبقية في الليغا هذا الموسم:

أوساسونا – برشلونة (الجولة 34 على ملعب إل سادار).

برشلونة – ريال مدريد (الجولة 35 على ملعب سبوتيفاي كامب نو).

ديبورتيفو ألافيس – برشلونة (الجولة 36 على ملعب مينديزوروتزا).

برشلونة – ريال بيتيس (الجولة 37 على ملعب سبوتيفاي كامب نو).

فالنسيا – برشلونة (الجولة 38 والأخيرة على ملعب مستايا).

ومن شأن أي تعثر مهما كان بسيطا أن يحرم برشلونة من تحقيق هذا الإنجاز الذي سبق أن حققه النادي الكتالوني مرة وحيدة.

ويعود ذلك إلى موسم 2012-2013 الذي أنهى فيه برشلونة الليغا بقيادة مدربه الراحل تيتو فيلانوفا برصيد 100 نقطة.

في ذلك الموسم مر برشلونة بظروف نفسية صعبة، إذ اضطر فيلانوفا إلى الابتعاد عن الفريق لظروف مرضه تاركا مسؤولية الفريق للمساعدين جوردي رورا وأوريلي ألتيميرا، اللذين واصلا بنجاح منقطع النظير.

وشهد الدوري الإسباني حالة مشابهة فيما يتعلق بالوصول إلى 100 نقطة، وكانت من نصيب ريال مدريد الذي كان صاحب الأسبقية وفق بيانات صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية.

الموسمان اللذان انتهيا بـ100 نقطة في الدوري الإسباني:

ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو موسم 2011-2012.

برشلونة بقيادة الراحل تيتو فيلانوفا موسم 2012-2013.

في الأثناء نجح برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني بعدما تجاوز حاجز الـ90 نقطة، في أكثر من مناسبة.

المواسم التي حصد فيها برشلونة لقب الليغا بأكثر من 90 نقطة

موسم 2015-2016: جمع برشلونة 91 نقطة بقيادة المدرب لويس إنريكي.

موسم 2017-2018: جمع برشلونة 93 نقطة بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

موسم 2014-2015: جمع برشلونة 94 نقطة بقيادة إنريكي.

موسم 2010-2011: جمع برشلونة 96 نقطة بقيادة بيب غوارديولا.

موسم 2009-2010: جمع برشلونة 99 نقطة بقيادة غوارديولا.

موسم 2012-2013: جمع برشلونة 100 نقطة بقيادة فيلانوفا.

إنجاز يوفنتوس والسيتي

وبخلاف ريال مدريد وبرشلونة سبق لفريقين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الوصول إلى حاجز 100 نقطة، بل وتمكن أحدهما من تجاوزه.

والفريقان الآخران هما يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، إذ حقق كل منهما هذا الإنجاز مرة واحدة.

يوفنتوس

أنهى يوفنتوس موسم 2013-2014 بإنجاز مذهل في الدوري الإيطالي بعدما حصد 102 نقطة، وهو رقم غير مسبوق في القارة العجوز، ولم يتمكن أي فريق لاحقا من الوصول إليه.

وخلال هذا الموسم، فاز يوفنتوس بقيادة المدرب أنطونيو كونتي، في 33 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراتين فقط، منهيا المسابقة بفارق 17 نقطة عن روما الوصيف.

مانشستر سيتي

في موسم 2017-2018، ختم مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي وفي جعبته 100 نقطة، بعد فوزه في 32 مباراة، وتعادله في 4 لقاءات، مقابل خسارتين، وكان الفارق وقتها 19 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.