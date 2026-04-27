نزال "معركة بريطانيا".. جوشوا يتحدى تايسون فيوري في أكبر صفقة بتاريخ الملاكمة

يستعد بطلا العالم السابقان في الوزن الثقيل، أنتوني جوشوا وتايسون فيوري، لنزال غير مسبوق طال انتظاره أُطلق عليه تسمية "معركة بريطانيا"، من المقرر إقامته في نهاية العام.

جوشوا الذي لم يخض أي نزال منذ حادث سير مروع أودى بحياة صديقين مقربين له في نهاية العام الماضي، سيواجه بداية الملاكم المغمور الألباني كريستيان برينغا في السعودية في يوليو/تموز المقبل.

وأعلن إيدي هيرن، منظم نزالات جوشوا، عن التوصل إلى اتفاق لمواجهة فيوري بعد سنوات من التكهنات والمحاولات غير الموفقة.

كتب هيرن البالغ 36 عاما عبر حسابه على إنستغرام "تم التوقيع، وأُبرمت الصفقة، وتمت الموافقة. نزال جوشوا ضد فيوري قائم".

وأضاف "هذه أكبر صفقة أبرمناها على الإطلاق، والأهم من ذلك أنها الصفقة التي لطالما تمنيناها. أهم عام في مسيرة جوشوا قادم، وعودته باتت وشيكة".

ولم يفصح عن موعد أو مكان النزال، ولكن من المتوقع أن يُقام في نوفمبر/تشرين الثاني وأن يُعرض على نتفليكس.

عودة جوشوا في السعودية

ونجا جوشوا من حادث اصطدام أودى بحياة سينا غامي ولطيف أيوديل في نيجيريا، وذلك بعد أكثر من أسبوع بقليل من نزاله الأخير الذي فاز به بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على صانع المحتوى الأمريكي جايك بول.

ويجري الملاكم البريطاني البالغ 36 عاما محادثات لمواجهة منافسه ومواطنه اللدود تايسون فيوري، في وقت لاحق من هذا العام، في نزال يرى كثير من المراقبين أنه تأخر 5 سنوات على الأقل.

وقال جوشوا عند إعلانه عن النزال المقرر في 25 يوليو/تموز في الرياض "ليس سرا أنني أخذت بعض الوقت لأستعيد قوتي وأعيد بناء نفسي لأكون جاهزا للعودة إلى الحلبة، وهذه هي الخطوة التالية في هذه الرحلة".

وقبل الإعلان بوقت قصير، أشار المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه تم الاتفاق على نزال جوشوا مع فيوري.

قال آل الشيخ "إلى أصدقائي في بريطانيا، الأمر واقع. تم التوقيع".

وذكرت مجلة "رينغ" (Ring) أن الملاكمين البريطانيين سيتواجهان في الربع الأخير من العام.

جوشوا يواجه برينغا

قبل النزال المنتظر، سيواجه جوشوا الملاكم برينغا (35 عاما) الذي حقق 20 فوزا، جميعها بالضربة القاضية، في 21 نزالا احترافيا، على الرغم من أنه لم يواجه حتى الآن ملاكما بمستوى البريطاني.

وتتضمن مسيرة جوشوا فوزه بذهبية أولمبياد لندن 2012، وتتويجه بطلا للعالم مرتين في الوزن الثقيل. حقق خلال مسيرته 29 فوزا، 26 منها بالضربة القاضية، مقابل 4 هزائم، اثنتان منها بالضربة القاضية.

فاز بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إف) عام 2016 بضربة قاضية في الجولة الثانية على الأمريكي تشارلز مارتن، ثم أضاف ألقاب رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي إيه)، ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو)، ومنظمة الملاكمة الدولية (دبليو بي سي) قبل أن يخسرها في هزيمة مفاجئة بالضربة القاضية في الجولة السابعة أمام المكسيكي-الأمريكي أندي رويز جونيور عام 2019.

استعاد جوشوا ألقابه في مباراة إعادة مباشرة بعد 6 أشهر، لكنه خسرها أمام بطل العالم السابق الأوكراني أولكسندر أوسيك عام 2021.

خاض نزالين على لقب الوزن الثقيل منذ ذلك الحين، خسر في نزال إعادة أمام أوسيك عام 2022، ثم أمام مواطنه البريطاني دانيال دوبوا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على لقب (آي بي إف) عام 2024.

خضع جوشوا بعد ذلك لعملية جراحية في المرفق، كما تعرض لإصابة في الكتف.

كان نزاله الوحيد منذ ذلك الحين أمام بول.

من ناحيته، عاد فيوري إلى الحلبة بعد اعتزال دام 16 شهرا قبل أسبوعين بفوزه بالإجماع على الروسي أرسلانبيك محمودوف.

بعد يومين، صرّح إيدي هيرن، مُروّج نزالات جوشوا، بأن المفاوضات قد بدأت لترتيب نزال بين الملاكمين البريطانيين من الوزن الثقيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.