لعنة الإصابات في المونديال.. قصص نجوم حرموا من الحلم العالمي

يساور القلق عشاق المنتخب الإسباني حول حالة لامين جمال؛ الفتى الذي يحمل إرثا ثقيلا وتوقعات هائلة لمونديال 2026. حيث لا يشكل أي غياب محتمل لهذه الموهبة مجرد خسارة فنية للاروخا، بل سيكون فصلا جديدا في كتاب "اللعنة البدنية" التي طالت أباطرة اللعبة من قبله.

لامين جمال الذي حطم الأرقام القياسية في "اليورو" ونضج تكتيكيا في سن مبكرة، يمثل اليوم "الوجه الجديد" لكرة القدم العالمية. لكن هذا السطوع يقابله دائما خوف من سيناريوهات الصدمة التي طالت من سبقوه في ملاعب المونديال.

تاليا "التشكيلة التاريخية" للنجوم الذين حُرموا من الظهور في المونديال أو غادروه قبل ركلة البداية بسبب الإصابة:

1-سانتياغو كانيزاريس (إسبانيا 2002)

الغياب الأكثر "غرابة" في تاريخ المونديال. بينما كان الحارس الأول لإسبانيا يستعد لمونديال كوريا واليابان، سقطت زجاجة عطر في حمامه واصطدمت بقدمه، مما تسبب في قطع وتر بإصبع قدمه. هذا الحادث العرضي فتح الباب لظهور الشاب (آنذاك) إيكر كاسياس ليبدأ مسيرته الأسطورية.

2-غاري نيفيل (إنجلترا 2002)

غاب مدافع إنجلترا عن بطولة 2002، بسبب إصابة في القدم -تحديدا في مشط القدم- لكن السبب هذه المرة لم يكن زجاجة بيرة، بل هدف زيه روبرتو، لاعب باير ليفركوزن، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

3-داني ألفيش (البرازيل 2018)

غاب ألفيش عن كأس العالم 2018 بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في أوائل مايو/أيار أثناء لعبه مع باريس سان جيرمان في مباراة كأس فرنسا التي فاز فيها على فريق لي هيربييه من الدرجة الثالثة.

4-داني باساريلا (الأرجنتين 1986)

قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم في عام 1978، سافر إلى المكسيك للمشاركة في بطولة 1986. ما حدث بعد وصوله يبقى محل تكهنات.

تقول إحدى الروايات إن لاعبي الأرجنتين نُصحوا بعدم استهلاك مياه الشرب في المكسيك، لكن باساريلا افترض أن التحذيرات لا تشمل مكعبات الثلج في مشروبه، مما تسبب له في نوبة إسهال حادة.

خسر 7 كيلوغرامات قبل عودته للتدريب استعدادا للمباراة الثالثة في دور المجموعات، لكنه تعرض لإصابة عضلية في ساقه فورا. ادعى أنه أُجبر على التدريب قبل أن يكون جاهزا؛ نفى طبيب المنتخب الأرجنتيني ذلك، مؤكدا أن باساريلا زاد من عبء تدريبه دون إذن.

5- ريو فرديناند (إنجلترا 2010)

سافر فرديناند إلى كأس العالم 2010، لكن مشاركته في البطولة انتهت بعد الحصة التدريبية الأولى في جنوب أفريقيا.

تعرض قلب دفاع إنجلترا لالتواء حاد في ركبته إثر الاصطدام بزميله إميل هيسكي.

6- بيب غوارديولا (إسبانيا 2002)

كان من المتوقع أن يستدعي خوسيه أنطونيو كاماتشو لاعب الوسط الإسباني للمشاركة في كأس العالم 2002، قبل أن تُنهي إصابة في الركبة آماله.

أُصيب غوارديولا خلال هزيمة بريشيا المذلة 5-0 أمام يوفنتوس في أبريل/نيسان 2002 ليغيب عن منافسات كأس العالم.

7- ماركو رويس (ألمانيا 2014)

فوّت لاعب الوسط الألماني فرصة التتويج بكأس العالم في بطولة 2014 بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية انتهت بفوز ألمانيا 6-1 على أرمينيا، قبل أن يسافر المنتخب الألماني إلى البرازيل.

كما غاب رويس عن مونديال جنوب أفريقيا في 2010 بعد تعرضه لإصابة في بوروسيا دورتموند.

8- ديفيد بيكهام (إنجلترا 2010)

لم يحالفه الحظ في مونديال 2010، فقبل أن يُشارك في بطولة كأس العالم في جنوب أفريقيا، تعرض لتمزق في وتر أخيل في مارس/آذار أثناء إعارته إلى ميلان.

وكادت إصابة في مشط القدم أن تُبعد بيكهام عن بطولة 2002، في اليابان وكوريا الجنوبية.

9- ساديو ماني (السنغال 2022)

تعرض نجم السنغال لإصابة في الركبة في المباراة قبل الأخيرة لبايرن ميونخ قبل انطلاق كأس العالم 2022.

خضع لعملية جراحية، واحتفظت السنغال بنجمها الذي سجل ركلة الجزاء الحاسمة في ركلات الترجيح التي أهلتها إلى قطر، وأُدرج اسمه في قائمة الفريق على أمل أن يلعب لاحقا في البطولة. لكن لم يكن هناك أمل واقعي في تعافي ماني في الوقت المناسب.

10- روماريو (البرازيل 1998)

سافر اللاعب البالغ من العمر 32 عاما آنذاك، والذي كان نجما في فوز البرازيل باللقب عام 1994، إلى فرنسا في عام 1998، لكنه لم يتمكن من التدرب استعدادا للبطولة بسبب إصابة في ربلة الساق.

في النهاية، اتُّخذ قرار باستبعاده من التشكيلة، مما دفع روماريو إلى عقد مؤتمر صحفي مؤثر قبل مغادرته المعسكر.

11- كريم بنزيمة (فرنسا 2022)

في عام 2022، كان بنزيمة يسعى للمشاركة في كأس العالم. سافر الفائز بالكرة الذهبية إلى قطر مع فريق ديدييه ديشامب، لكنه تعرض لإصابة خلال فترة الاستعدادات.

شُخِّصت إصابة في الفخذ عشية البطولة بأنها تحتاج إلى 3 أسابيع للشفاء، فانسحب بنزيمة.