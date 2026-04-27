أتلتيكو مدريد ضد أرسنال بنصف نهائي أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين أتلتيكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتأتي المواجهة المرتقبة بعد مشوار حافل للفريقين في دور الثمانية، حيث نجح "الروخي بلانكوس" في حسم معركة إسبانية خالصة أمام برشلونة، مستفيدا من تفوقه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، ورغم خسارته إيابا في "كامب نو" بهدفين مقابل هدف، إلا أن مجموع المباراتين (3-2) منحه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

في المقابل، يدخل أرسنال اللقاء بعد أن نجح في تخطي عقبة سبورتينغ لشبونة البرتغالي، إذ حقق "الغانرز" فوزا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ثم عرف كيف يحافظ على هذه الأسبقية في لقاء العودة الذي انتهى بالتعادل السلبي، ليضرب موعدا مع كتيبة المدرب دييغو سيميوني في صراع البحث عن المجد القاري.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أرسنال

تقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد، يوم الأربعاء المقبل 29 أبريل/نيسان الجاري.

من المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد أرسنال في الساعة التاسعة ليلا (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة ليلا (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد أرسنال

1 beIN SPORTS

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويملك أرسنال، وصيف عام 2006، تفوقا معنويا على أتلتيكو مدريد، بعد أن هزمه 4-0 في دور المجموعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن هذا لن يكون كافيا في المسابقة القارية التي حقق فيها أتلتيكو، وصيف أعوام 1974 و2014 و2016، مفاجأة مدوية بإقصائه مواطنه برشلونة في ربع النهائي (2-0، 1-2).

وقال الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو "نعرف نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا. لدينا ثقة كبيرة بما نقوم به، نحن جاهزون وسنسعى وراء ما نطارده منذ سنوات طويلة".

أما مهاجمه المخضرم الفرنسي أنطوان غريزمان، فأضاف "كانت مواجهة كبيرة وصعبة (أمام برشلونة) ضد فريق رائع يلعب بشكل ممتاز. كانت معركة، لكننا ما زلنا في السباق".

وبعد أن تصدر الدوري الإنجليزي بفارق كبير، تراجع أرسنال كعادته في المواسم الأخيرة، وبات مانشستر سيتي الأوفر حظا لحرمانه من اللقب، إذ يتخلف الأخير عنه بفارق 3 نقاط مع مباراة مؤجلة.

وفيما يملك أتلتيكو قوة هجومية لافتة (34 هدفا)، يتميز أرسنال بقوة دفاعه الذي اهتزت شباكه 5 مرات فقط في 12 مباراة، كما كانت آخر محطاته القارية أمام سبورتينغ البرتغالي في ربع النهائي (1-0، 0-0).

قال مدرب "المدفعجية" الإسباني ميكل أرتيتا عن بلوغ نصف النهائي مرة ثانية تواليا "إنها المرة الأولى في تاريخنا، خلال 140 عاما. أن نكون بين هذه الفرق الأربعة أمر مميز جدا. عليك أن تستحق ذلك".

وتابع مهاجمه البرازيلي غابريال مارتينيلي "فزنا عليهم في مرحلة الدوري، لكن المباراة هذه المرة ستكون مختلفة تماما".