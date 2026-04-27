سحر القدم اليسرى.. لماذا يهيمن "الأعسر" على عبقرية كرة القدم؟

في رياضة تلعب فيها التفاصيل الصغيرة والبسيطة دورا حاسما ومفصليا في تتويج فريق على حساب آخر، يبرز لاعبو كرة القدم من ذوي القدم اليسرى كأحد أهم أسباب النجاح بفضل مهاراتهم السحرية، ولمساتهم غير المتوقعة في كثير من الأحيان.

وفي كرة القدم الحديثة لم يعد اللاعب الأعسر مجرد موهبة، بل أصبح عنصرا تكتيكيا يصنع الفارق، ويحوّل اللحظات العادية إلى لقطات استثنائية ويمنح فريقه أفضلية تربك المنافسين وتخطف أنظار الجماهير.

ولعل أبرز مثال حديث على ما ذُكر، هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليا، وأسطورة برشلونة الذي صنع إرثا كرويا استثنائيا على مدار عقدين، فبقدمه اليسرى السحرية قدّم الكثير من اللقطات التي خلّدها التاريخ.

وقد أثار هذا النوع من اللاعبين تساؤلات عديدة حول السبب وراء امتلاكهم أفضلية فريدة على نظرائهم داخل المستطيل الأخضر.

سحر القدم اليسرى.. لماذا يهيمن "الأعسر"؟

يشكّل الأشخاص الذين يستخدمون القدم اليسرى نحو 10 إلى 15% فقط من سكان العالم، وفي كرة القدم يزيد عدد اللاعبين الذين يستخدمون القدم اليسرى عن 20%.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة غرونينغن الهولندية، فإن اللاعبين الذين يستخدمون القدم اليسرى يتمتعون بالرشاقة والإبداع وأسلوب لعب غير متوقع، وبالتالي غالبا ما يُظهرون قدرا أكبر من الإبداع، خاصة في مواقف المواجهة الفردية، ويعود ذلك إلى قدرتهم على استخدام زوايا وحركات غير متوقعة مما يفاجئ الخصوم.

وبالتالي ينظر المدربون والأندية إلى اللاعب الأعسر بعين التقدير، لقدرته على إفساد الخطط الدفاعية للمنافسين، فالمدافعون المعتادون على مواجهة مهاجمين يستخدمون القدم اليمنى قد يجدون أنفسهم غير مستعدين للتغيرات التي يفرضها اللعب بالقدم اليسرى.

استخدام القدم اليسرى بين اللاعبين

تعود أشهر الدراسات العلمية إلى عام 2002، حيث قام الدكتور ديفيد كاري عالم النفس الرياضي في جامعة بانغور بويلز بمساعدة علماء آخرين بمشاهدة مقاطع فيديو لمباريات كأس العالم 1998 وتحليل استخدام القدم اليمنى واليسرى لدى 236 لاعبا من 16 فريقا مختلفا.

ودرس العلماء مواقف مختلفة يلمس فيها اللاعبون الكرة بأقدامهم مثل التسديد على المرمى، والمراوغة، والتمريرات، والركلات الحرة والركنية، وركلات الجزاء، وشمل التحليل أكثر من 19 ألف لمسة فردية للكرة، وخلصت إلى النتائج التالية:

79% من اللاعبين يستخدمون القدم اليمنى.

21% يستخدمون القدم اليسرى.

عدد قليل جدا يستخدمون القدمين بنفس الكفاءة.

معظم اللاعبين يفضلون قدما واحدة، لكنهم قادرون على استخدام الأخرى بشكل جيد عند الحاجة.

أفضلية فسيولوجية

وجاء في دراسة أخرى نشرتها مجلة "بيولوجي ليتيرز" (Biology Letters) عام 2017، أنه كلما كانت الرياضة تتطلب سرعة استجابة أكبر زادت فرص تفوق اللاعبين العسر، تماما كما يحدث في ألعاب تنس الطاولة والمبارزة أيضا.

ويعود سبب ذلك إلى ما سمّته المجلة المحكمة المختصة في علم الأحياء بعدم التماثل، إذ يعتاد اللاعبون ذوو الأقدام اليمنى على مواجهة بعضهم بعضا لكنهم يرتبكون عند مواجهة أسلوب معاكس.

وأشارت المجلة إلى وجود فرضيات أخرى، يمكن أن تكون أكثر إقناعا وشيوعا باعتبار اللاعبين العسر يستفيدون من البنية الطبيعية للدماغ الذي ينقسم إلى نصفين: الأيسر المسؤول عن المنطق، والأيمن المرتبط بالحدس والإبداع.

وعند جميع البشر، تتقاطع الإشارات العصبية العضلية، بحيث يتحكم النصف الأيسر في الجانب الأيمن من الجسم، والعكس صحيح.

أسرار الدماغ وعبقرية الأداء

وتقول الطبيبة جوديت هورفاث الباحثة في علم الأعصاب الرياضي "عند الأشخاص اليمينيين تنتقل المعلومات من النصف الأيمن إلى الأيسر قبل تنفيذها، بينما عند العسر تكون العلاقة مباشرة"، وهذا ما يمنحهم زمن استجابة أقصر وسرعة أكبر.

وأضافت "عندما يكون النصف الأيمن من الدماغ متطورا تكون الذاكرة البصرية والمكانية أقوى، وبالتالي يتعرف اللاعب بسرعة على مواقع اللاعبين وحركتهم"، في إشارة منها إلى فرضية أخرى تقول إن العسر يمتلكون قدرة أفضل على تحليل اللعب.

وفي الوقت نفسه تظهر بعض الفروق الواضحة في طريقة لعب اللاعبين العسر، خاصة في حركتهم داخل الملعب، وهنا يؤكد المدرب الفرنسي الشهير ألان غيريس -لعب لبوردو وأولمبيك مارسيليا- أن ما يميزهم حقا هو طريقة تنفيذ المهارة نفسها، أي جمال الأداء ودقته.

وأشار غيريس إلى أن الكثير من اللاعبين العسر يعانون من عدم توازن بين القدمين، بحيث تكون القدم اليسرى أقوى بكثير من اليمنى، ويعد مارادونا أكبر دليل على ذلك.

وبسبب اعتمادهم الكبير على قدم واحدة، يضطر اللاعبون العسر إلى تطويرها بشكل أكبر من غيرها، وأحد الأساليب هو اللعب برأس مرفوع مما يمنحهم رؤية أفضل للملعب وقدرة أسرع على تنفيذ الأفكار التي يخططون لها.

أبرز 15 لاعبا يستخدمون القدم اليسرى في كرة القدم