سحر القدم اليسرى.. لماذا يهيمن "الأعسر" على عبقرية كرة القدم؟
في رياضة تلعب فيها التفاصيل الصغيرة والبسيطة دورا حاسما ومفصليا في تتويج فريق على حساب آخر، يبرز لاعبو كرة القدم من ذوي القدم اليسرى كأحد أهم أسباب النجاح بفضل مهاراتهم السحرية، ولمساتهم غير المتوقعة في كثير من الأحيان.
وفي كرة القدم الحديثة لم يعد اللاعب الأعسر مجرد موهبة، بل أصبح عنصرا تكتيكيا يصنع الفارق، ويحوّل اللحظات العادية إلى لقطات استثنائية ويمنح فريقه أفضلية تربك المنافسين وتخطف أنظار الجماهير.
ولعل أبرز مثال حديث على ما ذُكر، هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي حاليا، وأسطورة برشلونة الذي صنع إرثا كرويا استثنائيا على مدار عقدين، فبقدمه اليسرى السحرية قدّم الكثير من اللقطات التي خلّدها التاريخ.
وقد أثار هذا النوع من اللاعبين تساؤلات عديدة حول السبب وراء امتلاكهم أفضلية فريدة على نظرائهم داخل المستطيل الأخضر.
سحر القدم اليسرى.. لماذا يهيمن "الأعسر"؟
يشكّل الأشخاص الذين يستخدمون القدم اليسرى نحو 10 إلى 15% فقط من سكان العالم، وفي كرة القدم يزيد عدد اللاعبين الذين يستخدمون القدم اليسرى عن 20%.
وبحسب دراسة أجرتها جامعة غرونينغن الهولندية، فإن اللاعبين الذين يستخدمون القدم اليسرى يتمتعون بالرشاقة والإبداع وأسلوب لعب غير متوقع، وبالتالي غالبا ما يُظهرون قدرا أكبر من الإبداع، خاصة في مواقف المواجهة الفردية، ويعود ذلك إلى قدرتهم على استخدام زوايا وحركات غير متوقعة مما يفاجئ الخصوم.
وبالتالي ينظر المدربون والأندية إلى اللاعب الأعسر بعين التقدير، لقدرته على إفساد الخطط الدفاعية للمنافسين، فالمدافعون المعتادون على مواجهة مهاجمين يستخدمون القدم اليمنى قد يجدون أنفسهم غير مستعدين للتغيرات التي يفرضها اللعب بالقدم اليسرى.
استخدام القدم اليسرى بين اللاعبين
تعود أشهر الدراسات العلمية إلى عام 2002، حيث قام الدكتور ديفيد كاري عالم النفس الرياضي في جامعة بانغور بويلز بمساعدة علماء آخرين بمشاهدة مقاطع فيديو لمباريات كأس العالم 1998 وتحليل استخدام القدم اليمنى واليسرى لدى 236 لاعبا من 16 فريقا مختلفا.
ودرس العلماء مواقف مختلفة يلمس فيها اللاعبون الكرة بأقدامهم مثل التسديد على المرمى، والمراوغة، والتمريرات، والركلات الحرة والركنية، وركلات الجزاء، وشمل التحليل أكثر من 19 ألف لمسة فردية للكرة، وخلصت إلى النتائج التالية:
- 79% من اللاعبين يستخدمون القدم اليمنى.
- 21% يستخدمون القدم اليسرى.
- عدد قليل جدا يستخدمون القدمين بنفس الكفاءة.
- معظم اللاعبين يفضلون قدما واحدة، لكنهم قادرون على استخدام الأخرى بشكل جيد عند الحاجة.
أفضلية فسيولوجية
وجاء في دراسة أخرى نشرتها مجلة "بيولوجي ليتيرز" (Biology Letters) عام 2017، أنه كلما كانت الرياضة تتطلب سرعة استجابة أكبر زادت فرص تفوق اللاعبين العسر، تماما كما يحدث في ألعاب تنس الطاولة والمبارزة أيضا.
ويعود سبب ذلك إلى ما سمّته المجلة المحكمة المختصة في علم الأحياء بعدم التماثل، إذ يعتاد اللاعبون ذوو الأقدام اليمنى على مواجهة بعضهم بعضا لكنهم يرتبكون عند مواجهة أسلوب معاكس.
وأشارت المجلة إلى وجود فرضيات أخرى، يمكن أن تكون أكثر إقناعا وشيوعا باعتبار اللاعبين العسر يستفيدون من البنية الطبيعية للدماغ الذي ينقسم إلى نصفين: الأيسر المسؤول عن المنطق، والأيمن المرتبط بالحدس والإبداع.
وعند جميع البشر، تتقاطع الإشارات العصبية العضلية، بحيث يتحكم النصف الأيسر في الجانب الأيمن من الجسم، والعكس صحيح.
أسرار الدماغ وعبقرية الأداء
وتقول الطبيبة جوديت هورفاث الباحثة في علم الأعصاب الرياضي "عند الأشخاص اليمينيين تنتقل المعلومات من النصف الأيمن إلى الأيسر قبل تنفيذها، بينما عند العسر تكون العلاقة مباشرة"، وهذا ما يمنحهم زمن استجابة أقصر وسرعة أكبر.
وأضافت "عندما يكون النصف الأيمن من الدماغ متطورا تكون الذاكرة البصرية والمكانية أقوى، وبالتالي يتعرف اللاعب بسرعة على مواقع اللاعبين وحركتهم"، في إشارة منها إلى فرضية أخرى تقول إن العسر يمتلكون قدرة أفضل على تحليل اللعب.
وفي الوقت نفسه تظهر بعض الفروق الواضحة في طريقة لعب اللاعبين العسر، خاصة في حركتهم داخل الملعب، وهنا يؤكد المدرب الفرنسي الشهير ألان غيريس -لعب لبوردو وأولمبيك مارسيليا- أن ما يميزهم حقا هو طريقة تنفيذ المهارة نفسها، أي جمال الأداء ودقته.
وأشار غيريس إلى أن الكثير من اللاعبين العسر يعانون من عدم توازن بين القدمين، بحيث تكون القدم اليسرى أقوى بكثير من اليمنى، ويعد مارادونا أكبر دليل على ذلك.
وبسبب اعتمادهم الكبير على قدم واحدة، يضطر اللاعبون العسر إلى تطويرها بشكل أكبر من غيرها، وأحد الأساليب هو اللعب برأس مرفوع مما يمنحهم رؤية أفضل للملعب وقدرة أسرع على تنفيذ الأفكار التي يخططون لها.
أبرز 15 لاعبا يستخدمون القدم اليسرى في كرة القدم
- المجري فيرينتس بوشكاش: صنع اسمه مع ريال مدريد من أواخر خمسينيات إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، وتوج معه بالعديد من الألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الإسباني 5 مرات.
- الأيرلندي ليام برادي: دافع عن ألوان عدة أندية كبرى في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وتُوج مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1979، ومع إنتر ميلان بالدوري الإيطالي في موسمين متتاليين 1981 و1982.
- الأرجنتيني دييغو مارادونا: ينظر إليه كثيرون على أنه أفضل لاعب في التاريخ، وقد قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، كما صنع المجد مع نابولي بقيادته للتتويج بالدوري الإيطالي في مناسبتين 1987 و1990، كما حصد ألقابا أخرى مع برشلونة وبوكا جونيورز.
- البرازيلي روبرتو كارلوس: يُعد من أبرز الأظهرة في تاريخ كرة القدم، واشتهر بقوة تسديداته الخارقة للعادة، خاصة الركلات الحرة التي كانت تعتمد على دوران غير طبيعي للكرة، وبرز مع ريال مدريد في فترة ذهبية امتدت لأكثر من عقد، وتُوج معه بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني 4 مرات.
- البرازيلي ريفالدو: أحد أهم صانعي اللعب في جيل البرازيل الذهبي، تميز بقدمه اليسرى الذكية وقدرته على التسجيل وصناعة اللعب من مراكز متعددة خلف المهاجمين، وتألق بشكل لافت مع برشلونة حيث تُوج بالكرة الذهبية عام 1999، وساهم في الفوز بالدوري الإسباني مرتين، كما كان جزءا من المنتخب البرازيلي المتوج بكأس العالم 2002.
- الإيطالي باولو مالديني: يُعد من أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم، وارتبط اسمه بمسيرة استثنائية مع نادي ميلان امتدت لأكثر من 25 عاما، ولعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر، وتميز بالهدوء الشديد والتمركز المثالي والقدرة على قراءة اللعب دون الحاجة إلى تدخلات عنيفة.
- الإسباني دافيد سيلفا: يملك مسيرة أسطورية سواء مع الأندية أو المنتخبات، فقد حصد الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات مع مانشستر سيتي، كما توج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2010 وبكأس أوروبا يورو 2008 و2012.
- الهولندي روبن فان بيرسي: بدأ مسيرته الكروية وأنهاها مع فينورد وارتدى قميص أرسنال ومانشستر يونايتد، وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الأخير.
- الويلزي غاريث بيل: لمعت نجوميته بألوان توتنهام هوتسبير ومنه انتقل إلى ريال مدريد ليحصد الكثير من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات، قبل أن يعتزل عام 2023 مع فريق لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.
- الأرجنتيني ليونيل ميسي: خطف أنظار العالم منذ مباراته الأولى مع برشلونة عام 2005، وسطّر مسيرة أسطورية ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، ويُعد حاليا اللاعب الأكثر تحقيقا للألقاب في تاريخ كرة القدم معظمها مع "البلوغرانا" من أبرزها كوبا أمريكا وكأس العالم 2022.
- الإسباني خوان ماتا: يلعب حاليا لفريق ملبورن فيكتوري الأسترالي، وفي السابق مثّل أندية فالنسيا وغلطة سراي وتشلسي ومانشستر يونايتد، وتُوّج بدوري الأبطال مع "البلوز"، ونال لقبي كأس العالم 2010 وكأس أوروبا يورو 2012 مع بلاده.
- الهولندي أريين روبن: يُعد من أفضل اللاعبين بالقدم اليسرى، واعتاد على تسجيل الكثير من الأهداف على طريقته الخاصة من خلال تسديد الكرة مقوسة إلى الزاوية البعيدة، ولمعت نجوميته مع بايرن ميونخ ودافع أيضا عن قمصان ريال مدريد وتشلسي وآيندهوفن.
- السويسري شيردان شاكيري: اللاعب الحالي لفريق بازل، وقد ارتدى سابقا ألوان أندية كبرى بحجم إنتر ميلان وليفربول وبايرن ميونخ، وحقق الكثير من الألقاب أهمها الدوري الإنجليزي (1)، والدوري الألماني (3)، ودوري الأبطال (2).
- النرويجي إيرلينغ هالاند: ماكينة أهداف لا تتوقف، وقد أثبت جودته التهديفية مع جميع الفرق التي لعب لها أبرزها بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، وكذلك مع منتخب بلاده، وقد تُوّج بالدوريين الألماني والإنجليزي وكذلك بدوري الأبطال مع السيتيزنز.
- المصري محمد صلاح: نصّب نفسه ملكا لملعب أنفيلد بمسيرته الأسطورية مع ليفربول على مدار 9 مواسم، والتي ستنتهي بنهاية الموسم الحالي، وفيها قاده للتتويج بجميع الألقاب الممكنة، كما نقش اسمه بالعديد من الإنجازات الفردية، كما حقق نجاحات سابقة مع بازل بتتويجه بلقبين في الدوري السويسري.