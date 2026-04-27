خلفا لكومباني الموقوف.. "مهندس الكرات الثابتة" يقود بايرن ضد سان جيرمان

سيكون على بايرن ميونخ أن يخطو الخطوة التالية نحو لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بدون حضور مدربه البلجيكي الموقوف فينسنت كومباني، في المباراة التي ستقام ، غدا الثلاثاء، حيث سيتولى مساعده الإنجليزي آرون دانكس قيادة الفريق في مباراة ذهاب قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعد دانكس (42 عاما) أحد ثلاثة مساعدين لكومباني، ويتولى عادة مسؤولية تدريب الفريق على الكرات الثابتة.

وسيتولى دانكس الآن قيادة الفريق في ملعب "حديقة الأمراء" بعد حصول كومباني على بطاقته الصفراء الثالثة في مباراة إياب دور الثمانية التي فاز فيها بايرن على ريال مدريد الإسباني.

وحضر كومباني التدريب الأخير في ميونخ، اليوم الاثنين، ولكن لوحظ أيضا أن دانكس تبادل التحية مع العديد من نجوم بايرن.

وقال المهاجم الإنجليزي هاري كين: "الأمر متروك لنا لنقدم أفضل ما لدينا على أرض الملعب".

وتوقع قائد المنتخب الإنجليزي عدم وجود تأثير كبير، مشيرا إلى أن "قادة الفريق سيقومون بدور إضافي في الملعب لتحفيز زملائهم".

لكنه اعترف أيضا: "سنفتقد كومباني على خط التماس. إنه قائدنا، نتمنى لو كان معنا في الملعب".

وأردف كين: "أتوقع مباراة صعبة، لكنني متحمس لهذا التحدي، نحن جاهزون الآن، الأمر يتعلق بتقديم أفضل أداء".

وقال المدير الرياضي كريستوف فرويند: "سنتجاوز هذا التحدي، وسنتعامل معه كفريق واحد ونتخطى هذه المرحلة".

وأضاف فرويند: "سيكون من المهم أن نلعب كفريق واحد، وأن نكون شرسين في الالتحامات، وأن نبذل قصارى جهدنا على أرض الملعب".

وتابع: "ستكون مباراة كرة قدم مثيرة وحماسية، تزخر بالمهارات الفردية. فريقان ممتازان يتقابلان، ستحسم الأمور في التفاصيل الصغيرة".

أما بالنسبة للاعبين، فيغيب سيرغي غنابري ورافائيل غيريرو، بينما لم يستعد لينارت كارل وتوم بيشوف تماما للعودة من الإصابة.

إعلان

وكان بايرن ميونخ قد فاز على حامل اللقب باريس سان جيرمان بنتيجة (1-2) في باريس خلال مرحلة الدوري من البطولة، وسجل لويس دياز هدف الفوز قبل طرده.

وسيضع تكرار هذا الفوز بايرن في موقف جيد قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ميونخ، حيث سيحسم أمر التأهل إلى نهائي 30 مايو/أيار المقبل في بودابست، وسيعود كومباني إلى خط التماس.