كانسيلو يقترب من إنجاز غير مسبوق في عالم كرة القدم

Barcelona's Portuguese defender #02 Joao Cancelo celebrates scoring his team's fifth goal during the Spanish League football match between FC Barcelona and Sevilla FC at the Camp Nou Stadium in Barcelona, on March 15, 2026.
كانسيلو يقترب من التتويج بالدوري الإسباني مع فريقه برشلونة
Published On 27/4/2026

يقف البرتغالي جواو كانسيلو لاعب برشلونة المُعار من الهلال السعودي، على بُعد خطوات قليلة من تحقيق إنجاز استثنائي في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويحتاج برشلونة إلى 5 نقاط فقط من مبارياته الخمس المتبقية للتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2025-2026، وهو ما سيمنح كانسيلو إنجازا غير مسبوق في القارة العجوز.

وفي اليوم الذي سيُتوج فيه برشلونة بطلا لليغا -وقد يحدث ذلك في الجولة القادمة إذا فاز "البلوغرانا" على أوساسونا وتعثر ريال مدريد بالتعادل أو الخسارة أمام إسبانيول- سيُصبح كانسيلو أول لاعب في التاريخ يفوز بـ4 بطولات دوري كبرى وفق ما ذكرت صحيفة "أبولا" (A Bola) البرتغالية.

كانسيلو انضم إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة من الهلال السعودي (رويترز)

وسبق لكانسيلو أن تُوج خلال مسيرته الاحترافية بألقاب الدوريات في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا، وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب في تحقيقه.

ألقاب الدوري التي تُوج بها كانسيلو

  • الدوري الإنجليزي (3 مرات) مع مانشستر سيتي: مواسم 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.
  • الدوري الألماني (مرة واحدة) مع بايرن ميونخ: موسم 2022-2023 وفيه لعب للعملاق البافاري في النصف الثاني من الموسم مُعارا من مانشستر سيتي.
  • الدوري الإيطالي (مرة واحدة) مع يوفنتوس: موسم 2018-2019.

وعند حسم برشلونة للقب الدوري الإسباني، سيتفوق كانسيلو على مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي بحسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

Soccer Football - La Liga Santander - Real Madrid vs Girona - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - March 18, 2018 Real Madrid's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their second goal REUTERS/Sergio Perez
سبق لرونالدو أن تُوج ببطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا (رويترز)

وسبق لرونالدو أن تُوج ببطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

ألقاب كريستيانو رونالدو في الدوريات الكبرى

  • الدوري الإنجليزي (3 مرات) مع مانشستر يونايتد: مواسم 2006-2007، 2007-2008، 2008-2009.
  • الدوري الإسباني (مرتان) مع ريال مدريد: موسمي 2011-2012، 2016-2017.
  • الدوري الإيطالي (مرتان) مع يوفنتوس: موسمي 2018-2019، 2019-2020.

3 تتويجات

ولا يعد رونالدو اللاعب الوحيد الذي سيتفوق عليه كانسيلو عند تتويج برشلونة بالدوري الإسباني، فهناك العديد من اللاعبين ممن فازوا بالدوري في 3 من الدوريات الكبرى لكنهم لم يتمكنوا من "إكمال الرباعية" على حد تعبير ماركا.

ومن بين هؤلاء الإنجليزي ديفيد بيكهام، والثنائي الفرنسي كلود ماكيليلي وتيري هنري، والأرجنتيني غابرييل هاينزه، الذين فازوا بالدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي.

كما يظهر في القائمة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي فاز بالدوري الإيطالي والإسباني والفرنسي، وكذلك الهولندي أريين روبين الفائز بألقاب الدوري في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا.

المصدر: الصحافة الإسبانية
