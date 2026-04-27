قناة ريال مدريد تهاجم حكام الليغا وبرشلونة بـ250 إعادة لمشهد واحد

تواصل القناة التلفزيونية التابعة لريال مدريد هجومها الشديد على الحكام، وزادت حدتها بطريقة غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع اقتراب فريقها من خسارة لقب الدوري الإسباني.

وفرّط ريال مدريد يوم الجمعة الماضي بنقطتين جديدتين بتعادله مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب لا كارتوخا ضمن الجولة الـ32 من الليغا، وشهدت جدلا تحكيميا أضر بالفريق الملكي وفق ما ترى قناته التلفزيونية.

قناة ريال مدريد تهاجم الحكم

وخلال المباراة طالب ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على ريكاردو رودريغيز لاعب بيتيس في الدقيقة 23، لكن حكم الساحة سيزار سوتو غرادو أمر بمواصلة اللعب في وقت رأى فيه مساعده في غرفة الفيديو بابلو غونزاليس فويرتيس أنها لا تستحق العقوبة.

وأعادت قناة ريال مدريد هذه اللقطة نحو 245 مرة في تحليلها بعد المباراة، وهو أمر غير مسبوق وفق ما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وعلّقت الصحيفة: "يبدو أن لقطة لمسة اليد داخل منطقة بيتيس كانت تستحق رقما قياسيا".

وفي أحد برامجها الرئيسية شنت القناة هجوما عنيفا على منظومة التحكيم وطال أيضا رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان ورئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس.

قضية نيغريرا

كما جددت هجومها على برشلونة بسبب قضية "نيغريرا" بل وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، بانتقادها وسائل الإعلام في محاولة منها لتبرير موسم يقترب فيه فريقها من الخروج دون ألقاب كبرى للمرة الثانية تواليا.

وقالت الصحيفة: "هاجمت قناة ريال مدريد الجميع دون استثناء، بينما واصلت إعادة اللقطة المثيرة للجدل بشكل مفرط"، مشيرة إلى أنها تجاهلت لمسة يد محتملة على إبراهيم دياز داخل منطقة جزاء ريال مدريد في بداية المباراة، بل وبررتها بالقول "كانت يده ملتصقة بالجسم والكرة اصطدمت بجزء من الكتف".

وكانت قناة ريال مدريد قد نوّهت لمشاهديها خلال البرنامج بأنهم "سيملّون من مشاهدة لمسة يد لاعب ريال بيتيس"، وهو ما حدث بعرض اللقطة لما يقرب من 250 مرة.

وخلال البرنامج بثت القناة المؤتمر الصحفي لمدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا الذي تظلّم فيه من الأداء التحكيمي بعد التعادل مع ريال بيتيس.

وقال أربيلوا عن لمسة يد ريكاردو رودريغيز: "بالنسبة لي هي ركلة جزاء واضحة جدا. يده كانت مفتوحة ولم تكن ملتصقة بالجسم. إنها لقطة واضحة جدا".

وسارت القناة على نهج أربيلوا إذ حللت اللقطة بالقول "إنها ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس، لا تحتمل أي تفسير. كان يجب على حكم الفيديو مراجعتها. مرة أخرى يتم العبث. إنها سرقة واضحة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 74 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة قبل 5 جولات من النهاية.