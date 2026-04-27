فياريال يهزم سيلتا فيغو ويضمن مقعده في دوري أبطال أوروبا

ضمن فريق فياريال مقعده في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل "إكلينيكيا" بعد فوز ثمين على ضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 2 – 1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع فياريال رصيده إلى 65 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الثالث، ليصبح بحاجة لنقطة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، ليتأهل رسميا لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، والمرة السادسة في تاريخه، وذلك قبل خمس جولات من انتهاء مشواره في بطولة الدوري.

أما سيلتا فيغو فتلقى خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، متخلفا بفارق الأهداف عن خيتافي صاحب المركز السادس.

تقدم فياريال بهدف مبكر سجله جيرارد مورينو من ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "لا سيراميكا".

وأضاف الإيفواري نيكولا بيبي الهدف الثاني لفريق الغواصات الصفراء في الدقيقة 29.

وواصل بيبي توهجه مؤخرا بتسجيله 5 أهداف في آخر 8 مباريات.

وفي الشوط الثاني، قلص الضيوف الفارق بهدف وحيد سجله بورخا إيجليسياس في الدقيقة 73 من ركلة جزاء أخرى.

ويلعب فياريال في الجولة القادمة على ملعبه أمام ليفانتي، يوم السبت المقبل، بينما يستقبل سيلتا فيغو نظيره إلتشي يوم الأحد.