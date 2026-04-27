"انتهى وقته".. نجم ريال مدريد السابق يعارض عودة مورينيو

شكك نجم ريال مدريد الأسبق خوسيه ماريا غوتيريز الشهير بـ"غوتي" بقدرة المدرب الحالي لبنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو على تدريب ريال مدريد لولاية ثانية.

وسجل ريال مدريد هذا الموسم نتائج مخيبة للآمال مصحوبة بأداء متباين ما بين صعود وهبوط في جميع البطولات، ليقترب الفريق من الخروج بلا ألقاب كبرى للموسم الثاني على التوالي، وفيه أقال المدرب تشابي ألونسو في يناير/كانون الثاني الماضي، والآن يخطط لطرد خليفته ألفارو أربيلوا.

ومنذ أسابيع قليلة لا تتوقف التكهنات المحيطة بمنصب المدرب القادم لريال مدريد، وقد وضعت تقارير إسبانية وأوروبية مختلفة أسماء العديد من المدربين على طاولة إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز، ومن أبرزهم مورينيو الملقب بـ"السبيشل ون".

غوتي يعارض عودة مورينيو

وسُئل غوتي (49 عاما) عن إمكانية عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية، فأعطى إجابة يمكن وصفها بأنها صادمة لعشاق النادي الملكي.

وقال غوتي: "مورينيو مدرب عظيم لكنني أعتقد أن فترة ذروة عطائه قد ولت، فهو قادم من فنربخشة وتولى أيضا تدريب بنفيكا في فترة صعبة".

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية: "أرى أن هناك مدربين في حالة أفضل منه، أو على الأقل هذا ما كنت سأبحث عنه في التعاقد".

ويعد غوتي من أبناء ريال مدريد، إذ بدأ مسيرته في الفئات السنية الصغرى وصولا إلى الفريق الأول عام 1996، واستمر معه لمدة 14 عاما انتهت برحيله إلى بشيكتاش التركي صيف عام 2010.

وخلال هذه الفترة دافع غوتي عن قميص ريال مدريد في 542 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 77 هدفا وقدّم لزملائه 96 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

وحصد غوتي 15 بطولة مع ريال مدريد، هي الدوري الإسباني (5)، وكأس السوبر الإسباني (4)، ودوري أبطال أوروبا (3)، وكأس السوبر الأوروبي (1)، وكأس الإنتركونتننتال (2).

حقبة مورينيو الأولى مع ريال مدريد

أما مورينيو الذي يرتبط بعقد مع بنفيكا حتى صيف عام 2027، فقد سبق له تدريب ريال مدريد لمدة 3 مواسم في الفترة ما بين 2010 و2013.

وخلال تلك الفترة قاد النادي الملكي في 178 مباراة بجميع البطولات، فاز معه "الميرنغي" في 127 منها وتعادل في 28 مقابل 23 هزيمة.

وحصد مورينيو مع ريال مدريد 3 ألقاب محلية هي الدوري الإسباني (1)، وكأس ملك إسبانيا (1)، وكأس السوبر الإسباني (1).