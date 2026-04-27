جوشوا يعلن عودته للملاكمة بعد نجاته من حادث سير

سيعود الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، إلى الحلبة بعد حادث سير مروع تعرض له، لمواجهة الملاكم المغمور الألباني كريستيان برينغا في السعودية في يوليو/تموز المقبل.

ولقي اثنان من أصدقاء جوشوا حتفهما في الحادث الذي وقع في نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أكثر من أسبوع بقليل من نزاله الأخير والذي فاز به بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على صانع المحتوى الأمريكي جيك بول.

ويجري الملاكم البريطاني البالغ 36 عاما محادثات لمواجهة منافسه ومواطنه اللدود تايسون فيوري، في وقت لاحق من هذا العام، في نزال يرى العديد من المراقبين أنه تأخر خمس سنوات على الأقل.

وقال جوشوا عند إعلانه عن النزال المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل في الرياض: "ليس سرا أنني أخذت بعض الوقت لأستعيد قوتي وأعيد بناء نفسي لأكون جاهزا للعودة إلى الحلبة، وهذه هي الخطوة التالية في هذه الرحلة".

جوشوا يقترب من مواجهة مثيرة مع فيوري

وقبل الإعلان بوقت قصير، أشار المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه تم الاتفاق على نزال جوشوا مع فيوري.

وقال آل الشيخ: "إلى أصدقائي في بريطانيا، الأمر واقع. تم التوقيع".

وذكرت مجلة "رينغ" أن الملاكمين البريطانيين سيتواجهان في الربع الأخير من العام.

وقبل النزال المنتظر، سيواجه جوشوا الملاكم برينغا (35 عاما) الذي حقق 20 فوزا، جميعها بالضربة القاضية، في 21 نزالا احترافيا، على الرغم من أنه لم يواجه حتى الآن ملاكما بمستوى البريطاني.

أبرز إنجازات جوشوا في الملاكمة

وتتضمن مسيرة جوشوا فوزه بذهبية أولمبياد لندن 2012، وتتويجه بطلا للعالم مرتين في الوزن الثقيل. حقق خلال مسيرته 29 فوزا، 26 منها بالضربة القاضية، مقابل أربع هزائم، اثنتان منها بالضربة القاضية.

كما فاز بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي إف) عام 2016 بضربة قاضية في الجولة الثانية على الأمريكي تشارلز مارتن، ثم أضاف ألقاب رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي إيه)، ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو)، ومنظمة الملاكمة الدولية (دبليو بي سي) قبل أن يخسرها في هزيمة مفاجئة بالضربة القاضية في الجولة السابعة أمام المكسيكي-الأمريكي أندي رويز جونيور عام 2019.

واستعاد جوشوا ألقابه في مباراة إعادة مباشرة بعد 6 أشهر، لكنه خسرها أمام بطل العالم السابق الأوكراني أولكسندر أوسيك عام 2021.

كما خاض نزالين على لقب الوزن الثقيل منذ ذلك الحين، خسر في نزال إعادة أمام أوسيك عام 2022، ثم أمام مواطنه البريطاني دانيال دوبوا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على لقب (آي بي إف) عام 2024.

وخضع جوشوا بعد ذلك لعملية جراحية في المرفق، كما تعرض لإصابة في الكتف. وكان نزاله الوحيد منذ ذلك الحين أمام بول.

في المقابل، عاد فيوري إلى الحلبة بعد اعتزال دام 16 شهرا قبل أسبوعين بفوزه بالإجماع على الروسي أرسلانبيك محمودوف.

وبعد يومين، صرّح إيدي هيرن، مُروّج نزالات جوشوا، أن المفاوضات قد بدأت لترتيب نزال بين الملاكمين البريطانيين من الوزن الثقيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.