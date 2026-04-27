التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس

خيم التعادل السلبي على قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بين ميلان وضيفه يوفنتوس، الأحد، ليقنع كلا الفريقين بنقطة في سعيهما لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف نابولي صاحب المركز الثاني، و12 نقطة خلف المتصدر إنتر ميلان.

ويبتعد ميلان بفارق ثلاث نقاط فقط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، والذي يبتعد بدوره بفارق ثلاث نقاط عن كومو صاحب المركز الخامس وروما صاحب المركز السادس.

وجاءت المواجهة بين ماسيمليانو أليغري، مدرب ميلان، ومدرب يوفنتوس السابق، مع المدرب المخضرم لوتشيانو سباليتي، لتنتهي بالتعادل السلبي بين فريقين يرغبان في تمثيل الكرة الإيطالية بدوري الأبطال الموسم المقبل.

دخل ميلان المباراة مستعينا بالثنائي الهجومي المكون من البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بولسيتش، وحاول كلاهما فك شفرة دفاع يوفنتوس الذي قاده لاعب ميلان السابق بييرو كالولو إلى جانب جيلسون بريمر ولويد كيلي.

على الجانب الآخر قاد الكندي جوناثان ديفيد هجوم يوفنتوس إلى جانب اللاعب المتألق في الفترة الأخيرة، الإيفواري جيريمي بوجا والبرتغالي فرانشيسكو كونسيساو.

ورغم ذلك لم تنجح المحاولات المتتالية من الفريقين في تهديد مرمى مايك ماينان حارس ميلان أو ميكيلي دي جريجوريو حارس يوفنتوس.

وفي الدقيقة 38 سجل كيربين تورام، لاعب وسط يوفنتوس ، هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني لم تتغير الأمور بشكل كبير، وبدا الفريقين وكأنهما لا يرغبان في تغيير النتيجة في ظل كونها في مصلحتهما في حسابات الصعود إلى دوري أبطال أوروبا.