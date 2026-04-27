بايرن ميونخ ضد سان جيرمان: تاريخ حافل بالمواجهات النارية

يترقب عشاق كرة القدم مواجهتين من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف سان جيرمان حامل اللقب نظيره بايرن ميونخ ذهابا غدا الثلاثاء بملعب حديقة الأمراء، وبعدها بأيام قليلة تتجدد المواجهة بينهما إيابا على ملعب أليانز أرينا وبالتحديد يوم 6 مايو/أيار المقبل.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

ويملك العملاق البافاري أفضلية تاريخية طفيفة على نظيره الباريسي، إذ فاز الأول في 9 مباريات سابقة بينما انتصر الآخر في 7 مواجهات، من أصل 16 مباراة جمعتهما في جميع البطولات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

وسبق للفريقين أن تواجها 15 مرة في البطولة الأوروبية العريقة، وواحدة فقط خارج إطار القارة العجوز وكانت في النسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية، وفيها انتصر باريس سان جيرمان 2-0 في الدور ربع النهائي.

ويسجّل التاريخ انتصارا هاما للغاية لبايرن ميونخ على حساب سان جيرمان، وكان ذلك في نهائي موسم 2019-2020 الذي جرى على ملعب النور معقل بنفيكا، وفيه فاز العملاق البافاري بهدف وحيد سجله لاعبه السابق كينغسلي كومان.

وفاز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان 2-1 في المواجهة التي جمعتهما بمرحلة الدوري في الموسم الحالي على ملعب حديقة الأمراء.

نتائج مباريات بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في مواجهاتهما بدوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان 2-0 بايرن ميونخ (دور المجموعات 1994-1995).

بايرن ميونخ 0-1 باريس سان جيرمان (دور المجموعات 1994-1995).

بايرن ميونخ 5-1 باريس سان جيرمان (دور المجموعات 1997-1998).

باريس سان جيرمان 3-1 بايرن ميونخ (دور المجموعات 1997-1998).

باريس سان جيرمان 1-0 بايرن ميونخ (دور المجموعات 2000-2001).

بايرن ميونخ 2-0 باريس سان جيرمان (دور المجموعات 2000-2001).

باريس سان جيرمان 3-0 بايرن ميونخ (دور المجموعات 2017-2018).

بايرن ميونخ 3-1 باريس سان جيرمان (دور المجموعات 2017-2018).

باريس سان جيرمان 0-1 بايرن ميونخ (نهائي موسم 2019-2020).

بايرن ميونخ 2-3 باريس سان جيرمان (ذهاب ربع نهائي 2020-2021).

باريس سان جيرمان 0-1 بايرن ميونخ (إياب ربع نهائي 2020-2021).

باريس سان جيرمان 0-1 بايرن ميونخ (ذهاب ثمن نهائي 2022-2023).

بايرن ميونخ 2-0 باريس سان جيرمان (إياب ثمن نهائي 2022-2023).

بايرن ميونخ 1-0 باريس سان جيرمان (مرحلة الدوري 2024-2025).

باريس سان جيرمان 1-2 بايرن ميونخ (مرحلة الدوري 2025-2026).