النصر ضد الأهلي في قمة الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

يخوض النصر المتصدر اختبارا صعبا عندما يستضيف الأهلي المنتشي باحتفاظه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب "الأول بارك" في الرياض، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن).

ويتربع النصر على الصدارة برصيد 76 نقطة قبل خمس مراحل على نهاية الموسم بفارق ثماني نقاط أمام جاره وغريمه الهلال الذي يفتتح المرحلة الثلاثاء بمواجهة ضيفه ضمك مع مباراة مؤجلة مع الخليج، وبفارق 10 نقاط أمام الأهلي الثالث مع مباراة مؤجلة مع الفتح.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي

تقام مباراة النصر ضد الأهلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب "الأول بارك" معقل النصر.

وتبدأ المباراة الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

قنوات البث الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي

حصلت قنوات "ثمانية" السعودية على حق بث مباريات دوري روشن السعودي.

Thmanyah

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

النصر بقيادة رونالدو لمواصلة الانتصارات

ويسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته المتتالية التي بلغت 19 في مختلف المسابقات آخرها في مسابقة أبطال آسيا 2 التي بلغ نهائيها المقرر على ملعبه في 16 مايو/أيار المقبل مع غامبا أوساكا الياباني.

ولم يتعثر النصر منذ خسارته أمام الهلال 1-3 في 12 يناير/كانون الثاني الماضي في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري، وسيحاول استغلال عامل الأرض لمواصلة سلسلته والإبقاء على فارق النقاط الثماني عن الهلال في طريقه إلى حسم اللقب العاشر في تاريخه والأول منذ عام 2019 والأول بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويأمل "العالمي" في إحراز ثنائية، ففضلا عن الدوري، يتطلع في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 إلى لقبه القاري الأول منذ 28 عاما والثالث في تاريخه، بعدما توّج ببطولتي كأس الكؤوس الآسيوية والكأس السوبر في عام 1998.

وعلى الرغم من أرقامه الشخصية الرائعة منذ وصوله إلى النصر في أوائل 2023، فشل رونالدو حتى الآن في إحراز لقب كبير معه واكتفى بدوري أبطال العرب عام 2023.

إعلان

لكن مهمة رجال المدرب البرتغالي جورجي جيزوس الذين قد يجدون أنفسهم تحت ضغط الهلال الذي يلعب قبلهم بـ24 ساعة وبالتالي تقليص الفارق بينهما إلى خمس نقاط، لن تكون سهلة أمام الأهلي المنتشي بتتويجه باللقب القاري للعام الثاني تواليا.

طموح الأهلي في اللقب السعودي

ويأمل قطب مدينة جدة في استعادة لاعبيه للياقتهم بعد الإجهاد الذي نال منهم بخوض 4 مباريات في الأدوار النهائية للمسابقة القارية بينها اثنتان امتدتا إلى شوطين إضافيين، للعودة بالنقاط الثلاث والبقاء في صلب المنافسة على اللقب.

وأكد المدرب الألماني للأهلي ماتياس يايسله عقب الفوز على ماتشيدا الياباني 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية لدوري النخبة، أن طموحات الفريق "لن تتوقف عند هذا الحد، الدوري لم ينته بعد، ونريد تحقيقه أيضا".